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https://arabic.sputniknews.com/20220603/قائد-عسكري-أمريكي-يخاف-من-أسلحة-روسية-جديدة-1063016586.html
قائد عسكري أمريكي يخاف من أسلحة روسية جديدة
قائد عسكري أمريكي يخاف من أسلحة روسية جديدة
أعلن قائد عسكري أمريكي أمام الكونغرس الأمريكي أن أسلحة روسية جديدة تشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T04:24+0000
2022-06-03T04:24+0000
سلاح روسيا
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ونقلت صحيفة "واشنطن تايمز" عن الجنرال غلين فانهيرك، قائد القيادة الشمالية في الجيش الأمريكي، قوله إن روسيا أسرعت في نشر أسلحة تشكل تهديدا للولايات المتحدة.والأسلحة الروسية التي يراها الجنرال الأمريكي تهدد الولايات المتحدة هي صواريخ فرط صوتية وصواريخ بعيدة المدى يمكنها أن تصل إلى الولايات المتحدة منطلقة من أجواء روسيا وكذلك غواصات من طراز "ياسين".وقد صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، أن الولايات المتحدة تتمنى أن تتضمن اتفاقيات مستقبلية خاصة بالسيطرة على التسلح الحد من استخدام أسلحة استراتيجية روسية جديدة هي طوربيدات "بوسيدون" وصواريخ "سارمات" البالستية العابرة للقارات.
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سلاح روسيا

قائد عسكري أمريكي يخاف من أسلحة روسية جديدة

04:24 GMT 03.06.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الذهاب إلى بنك الصورسفينة كبيرة "الأميرال تريبوتس" الكبيرة المضادة للغواصات خلال البروفة النهائية للعرض العسكري المخصص ليوم البحرية في فلاديفوستوك الروسية
سفينة كبيرة الأميرال تريبوتس الكبيرة المضادة للغواصات خلال البروفة النهائية للعرض العسكري المخصص ليوم البحرية في فلاديفوستوك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أعلن قائد عسكري أمريكي أمام الكونغرس الأمريكي أن أسلحة روسية جديدة تشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة "واشنطن تايمز" عن الجنرال غلين فانهيرك، قائد القيادة الشمالية في الجيش الأمريكي، قوله إن روسيا أسرعت في نشر أسلحة تشكل تهديدا للولايات المتحدة.
والأسلحة الروسية التي يراها الجنرال الأمريكي تهدد الولايات المتحدة هي صواريخ فرط صوتية وصواريخ بعيدة المدى يمكنها أن تصل إلى الولايات المتحدة منطلقة من أجواء روسيا وكذلك غواصات من طراز "ياسين".
وقد صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، أن الولايات المتحدة تتمنى أن تتضمن اتفاقيات مستقبلية خاصة بالسيطرة على التسلح الحد من استخدام أسلحة استراتيجية روسية جديدة هي طوربيدات "بوسيدون" وصواريخ "سارمات" البالستية العابرة للقارات.
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