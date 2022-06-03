https://arabic.sputniknews.com/20220603/قديروف-بعد-لقائه-شويغو-العملية-في-أوكرانيا-ستنتقل-إلى-وتيرة-متسارعة-1063023491.html
قديروف بعد لقائه شويغو: العملية في أوكرانيا ستنتقل إلى وتيرة متسارعة
قديروف بعد لقائه شويغو: العملية في أوكرانيا ستنتقل إلى وتيرة متسارعة
قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الجمعة، إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو حدد المهام الجديدة للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ما سيؤدي إلى... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T09:26+0000
2022-06-03T09:26+0000
2022-06-03T09:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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عقد قديروف يوم أمس الخميس، خلال زيارة عمل لموسكو اجتماعا مع شويغو، حيث تمت مناقشة جوانب العملية الخاصة كافة.وقال قديروف: "حدد وزير الدفاع مهام جديدة تهدف إلى تحسين التكتيكات العسكرية. ستزيد الإجراءات المتخذة بشكل كبير من فعالية المناورات الهجومية، ما يساهم في إجراء العملية الخاصة بوتيرة أسرع".كما طلب الوزير، وفقا له، أن ينقل "كلمات خالصة من الامتنان للمقاتلين لمساهمتهم الكبيرة في مكافحة التشكيلات القومية الأوكرانية المتطرفة".وختم: "شكرت وزير الدفاع على التقييم العالي لعمل قواتنا الخاصة. نشعر بالدعم الكامل من وزارة الدفاع الروسية منذ الأيام الأولى لبدء العملية الخاصة في أوكرانيا. أنا متأكد من أن تعاوننا الإضافي سيحسن بشكل كبير كفاءة المقاتلين على حل المهام التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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روسيا
قديروف بعد لقائه شويغو: العملية في أوكرانيا ستنتقل إلى وتيرة متسارعة
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قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الجمعة، إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو حدد المهام الجديدة للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ما سيؤدي إلى انتقالها إلى وتيرة متسارعة.
عقد قديروف يوم أمس الخميس، خلال زيارة عمل لموسكو اجتماعا مع شويغو، حيث تمت مناقشة جوانب العملية الخاصة كافة.
وقال قديروف: "حدد وزير الدفاع مهام جديدة تهدف إلى تحسين التكتيكات العسكرية. ستزيد الإجراءات المتخذة بشكل كبير من فعالية المناورات الهجومية، ما يساهم في إجراء العملية الخاصة بوتيرة أسرع".
كما طلب الوزير، وفقا له، أن ينقل "كلمات خالصة من الامتنان للمقاتلين لمساهمتهم الكبيرة في مكافحة التشكيلات القومية الأوكرانية المتطرفة".
وختم: "شكرت وزير الدفاع على التقييم العالي لعمل قواتنا الخاصة. نشعر بالدعم الكامل من وزارة الدفاع الروسية منذ الأيام الأولى لبدء العملية الخاصة في أوكرانيا. أنا متأكد من أن تعاوننا الإضافي سيحسن بشكل كبير كفاءة المقاتلين على حل المهام التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.