https://arabic.sputniknews.com/20220603/كيف-تغسل-رائدات-الفضاء-شعرهن-في-محطة-الفضاء-فيديو-1063033344.html
كيف تغسل رائدات الفضاء شعرهن في محطة الفضاء... فيديو
كيف تغسل رائدات الفضاء شعرهن في محطة الفضاء... فيديو
شاركت رائدة الفضاء الصينية، وانغ يابينغ، وهي واحدة من ثلاثة أعضاء في طاقم مهمة شنتشو -13، عملية غسل شعرها في محطة الفضاء. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T11:35+0000
2022-06-03T11:35+0000
2022-06-03T11:35+0000
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ووثقت رائدة الفضاء عملية غسل شعرها في فيديو نشرته وكالة الفضاء الصينية يوم 28 مايو، أكدت فيه أن رائدات الفضاء يواجهن صعوبة في غسل شعرهن في الفضاء في ظل انعدام الجاذبية.وبدأت رائدة الفضاء الصينية تنظيف شعرها بوضع شامبو رغوي على شعرها مباشرة ودلكته جيدا، ثم وضعت بعض الماء على شعرها من خلال أنبوب مخصص، وأخيرا جففت شعرها من المياه باستخدام منشفة على شكل قفازات واختتمت العملية بتغطية رأسها بغطاء مجفف.يذكر أنه تم إطلاق سفينة الفضاء شنتشو -13 من مركز إطلاق الأقمار الصناعية جيكوان في شمال غرب الصين في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ثم رست لاحقا مع الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
كيف تغسل رائدات الفضاء شعرهن في محطة الفضاء... فيديو
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شاركت رائدة الفضاء الصينية، وانغ يابينغ، وهي واحدة من ثلاثة أعضاء في طاقم مهمة شنتشو -13، عملية غسل شعرها في محطة الفضاء.
ووثقت رائدة الفضاء عملية غسل شعرها في فيديو نشرته وكالة الفضاء الصينية يوم 28 مايو، أكدت فيه أن رائدات الفضاء يواجهن صعوبة في غسل شعرهن في الفضاء في ظل انعدام الجاذبية.
وبدأت رائدة الفضاء الصينية تنظيف شعرها بوضع شامبو رغوي على شعرها مباشرة ودلكته جيدا، ثم وضعت بعض الماء على شعرها من خلال أنبوب مخصص، وأخيرا جففت شعرها من المياه باستخدام منشفة على شكل قفازات واختتمت العملية بتغطية رأسها بغطاء مجفف.
يذكر أنه تم إطلاق سفينة الفضاء شنتشو -13 من مركز إطلاق الأقمار الصناعية جيكوان في شمال غرب الصين في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ثم رست لاحقا مع الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء.