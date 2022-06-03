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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220603/لافروف-يزور-صربيا-وتركيا-الأسبوع-المقبل-لمناقشة-الوضع-في-أوكرانيا---1063022733.html
لافروف يزور صربيا وتركيا الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع في أوكرانيا
لافروف يزور صربيا وتركيا الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع في أوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور أنقرة في 8 يونيو/حزيران للقاء نظيره التركي مولود جاويش أوغلو. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T09:11+0000
2022-06-03T09:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "في 8 يونيو، سيقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بزيارة عمل لأنقرة لإجراء محادثات مع وزير الخارجية التركي".كما أعلنت أن وزير الخارجية الروسية سيزور صربيا قبل زيارة تركيا، وأضافت: "إن زيارة لافروف إلى جمهورية صربيا ستجري في يونيو 6-7. ومن المقرر عقد اجتماع مع رئيس البلاد ومع وزير الخارجية ورئيس مجلس الشعب وبطريرك صربيا".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/لافروف-يلمح-لوجود-مخاطر-من-تورط-دول-ثالثة-في-الصراع-داخل-أوكرانيا-1062968148.html
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روسيا

لافروف يزور صربيا وتركيا الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع في أوكرانيا

09:11 GMT 03.06.2022
© وزارة الخارجية الروسية / الذهاب إلى بنك الصورزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى عمان
زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© وزارة الخارجية الروسية
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور أنقرة في 8 يونيو/حزيران للقاء نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "في 8 يونيو، سيقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بزيارة عمل لأنقرة لإجراء محادثات مع وزير الخارجية التركي".
كما أعلنت أن وزير الخارجية الروسية سيزور صربيا قبل زيارة تركيا، وأضافت: "إن زيارة لافروف إلى جمهورية صربيا ستجري في يونيو 6-7. ومن المقرر عقد اجتماع مع رئيس البلاد ومع وزير الخارجية ورئيس مجلس الشعب وبطريرك صربيا".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
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