ما قصة اللافتة التي انتقد الرئيس التركي تعليقها في "إسطنبول" وأعاد حزب العمال نشر فيديو لها
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
"هؤلاء السياسيون المتنكرون في زي المحرضين سوف يحاسبون على فظاظتهم للقانون ولأمتنا. لا يمكن تعليق مثل هذه اللافتة على جسر الشهداء بدون إذن الشرطة".
هكذا علق الرئيس الترركي على لافتة رآها أعلى جسر البوسفور الشهير الذي سمي بعد ذلك بـ "جسر 15 يوليو"، وذكرته باحداث ساحة تقسيم في العام 2013.
Sana kötü bir haberimiz var 🤭 pic.twitter.com/BqlHimMeNc— Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) June 1, 2022
أردوغان انتقد سياسيين من حزب العمال على تعليقهم تلك اللافتة التي كتبوا عليها: "تقسيم في كلّ مكان، مقاومة في كلّ مكان"، مؤكدا أنهم تحدوا القانون بهذا العمل..
تعليق اللافتة جاء مواكبة لذكرى أحداث تقسيم في يونيو/ حزيران 2013، وقت أن كان أردوغان رئيسا للحكومة، حيث اتخذ قرارا ببقاء قوات الشرطة في ساحة تقسيم لفرض النظام.
MPs of TİP hang a banner from Istanbul's Bosphorus Bridge on the 9th anniversary of the #Gezi Uprising.— Workers' Party of Turkey - International Relations (@tipintrelations) May 31, 2022
The banner reads: Everywhere is resistance, everywhere is Taksim.
Long live people's struggle, long live Gezi resistance!#Gezi9Yaşında pic.twitter.com/KpPPMvTfdV
من جهته رد حزب العمال التركي على أردوغان بنشر المقطع الذي ينتقد فيه أردوغان تعليق اللافتة، وأرفقه بعبارة كتب فيها: "لدينا خبر سيء لك".
ثم أعاد الحزب نشر مقطع لتعليق اللافتة ومقتطفات من تظاهرات لإحياء ذكرى أحداث تقسيم.
Her yer Taksim, her yer direniş!#Gezi9Yaşında pic.twitter.com/PEZm6ZlLIp— Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) May 31, 2022
يأتي ذلك في حين بدأ مكتب المدعي العام في اسطنبول في إجراء تحقيق ضد أشخاص تم اتهامهم بالمشاركة في تعليق تلك اللافتة.