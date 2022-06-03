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https://arabic.sputniknews.com/20220603/ما-قصة-اللافتة-التي-انتقد-الرئيس-التركي-تعليقها-في-إسطنبول-وأعاد-حزب-العمال-نشر-فيديو-لها-1063022553.html
ما قصة اللافتة التي انتقد الرئيس التركي تعليقها في "إسطنبول" وأعاد حزب العمال نشر فيديو لها
ما قصة اللافتة التي انتقد الرئيس التركي تعليقها في "إسطنبول" وأعاد حزب العمال نشر فيديو لها
"هؤلاء السياسيون المتنكرون في زي المحرضين سوف يحاسبون على فظاظتهم للقانون ولأمتنا. لا يمكن تعليق مثل هذه اللافتة على جسر الشهداء بدون إذن الشرطة". 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T09:16+0000
2022-06-03T09:16+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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هكذا علق الرئيس الترركي على لافتة رآها أعلى جسر البوسفور الشهير الذي سمي بعد ذلك بـ "جسر 15 يوليو"، وذكرته باحداث ساحة تقسيم في العام 2013.أردوغان انتقد سياسيين من حزب العمال على تعليقهم تلك اللافتة التي كتبوا عليها: "تقسيم في كلّ مكان، مقاومة في كلّ مكان"، مؤكدا أنهم تحدوا القانون بهذا العمل..تعليق اللافتة جاء مواكبة لذكرى أحداث تقسيم في يونيو/ حزيران 2013، وقت أن كان أردوغان رئيسا للحكومة، حيث اتخذ قرارا ببقاء قوات الشرطة في ساحة تقسيم لفرض النظام.من جهته رد حزب العمال التركي على أردوغان بنشر المقطع الذي ينتقد فيه أردوغان تعليق اللافتة، وأرفقه بعبارة كتب فيها: "لدينا خبر سيء لك".ثم أعاد الحزب نشر مقطع لتعليق اللافتة ومقتطفات من تظاهرات لإحياء ذكرى أحداث تقسيم.يأتي ذلك في حين بدأ مكتب المدعي العام في اسطنبول في إجراء تحقيق ضد أشخاص تم اتهامهم بالمشاركة في تعليق تلك اللافتة.
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

ما قصة اللافتة التي انتقد الرئيس التركي تعليقها في "إسطنبول" وأعاد حزب العمال نشر فيديو لها

09:16 GMT 03.06.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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"هؤلاء السياسيون المتنكرون في زي المحرضين سوف يحاسبون على فظاظتهم للقانون ولأمتنا. لا يمكن تعليق مثل هذه اللافتة على جسر الشهداء بدون إذن الشرطة".
هكذا علق الرئيس الترركي على لافتة رآها أعلى جسر البوسفور الشهير الذي سمي بعد ذلك بـ "جسر 15 يوليو"، وذكرته باحداث ساحة تقسيم في العام 2013.
أردوغان انتقد سياسيين من حزب العمال على تعليقهم تلك اللافتة التي كتبوا عليها: "تقسيم في كلّ مكان، مقاومة في كلّ مكان"، مؤكدا أنهم تحدوا القانون بهذا العمل..
تعليق اللافتة جاء مواكبة لذكرى أحداث تقسيم في يونيو/ حزيران 2013، وقت أن كان أردوغان رئيسا للحكومة، حيث اتخذ قرارا ببقاء قوات الشرطة في ساحة تقسيم لفرض النظام.
من جهته رد حزب العمال التركي على أردوغان بنشر المقطع الذي ينتقد فيه أردوغان تعليق اللافتة، وأرفقه بعبارة كتب فيها: "لدينا خبر سيء لك".
ثم أعاد الحزب نشر مقطع لتعليق اللافتة ومقتطفات من تظاهرات لإحياء ذكرى أحداث تقسيم.
يأتي ذلك في حين بدأ مكتب المدعي العام في اسطنبول في إجراء تحقيق ضد أشخاص تم اتهامهم بالمشاركة في تعليق تلك اللافتة.
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