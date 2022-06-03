https://arabic.sputniknews.com/20220603/مبعوث-صيني-يرفض-أكاذيب-أمريكا-وبريطانيا-بشأن-شينجيانغ-1063033781.html
مبعوث صيني يرفض "أكاذيب" أمريكا وبريطانيا بشأن "شينجيانغ"
مبعوث صيني يرفض "أكاذيب" أمريكا وبريطانيا بشأن "شينجيانغ"
انتقد مبعوث صيني، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الاتهامات التي تم توجيهها إلى الصين، في مجلس الأمن الدولي. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T11:42+0000
2022-06-03T11:42+0000
2022-06-03T11:42+0000
الصين
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وصرح داي بينغ، نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال نقاش مفتوح لمجلس الأمن حول تعزيز المساءلة والعدالة ضد الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، قائلا: "أود أن أشير إلى أن ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وجها في بيانيهما اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد الصين، الأمر الذي ترفضه الصين تماما".وقال بينغ "كما يقول المثل، لتخفي كذبة تحتاج إلى ألف كذبة. تعد ادعاءات 'الإبادة الجماعية' أو 'العمالة القسرية' في شينجيانغ أكاذيب القرن"، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.وتابع المبعوث الصيني، أن "الولايات المتحدة وبريطانيا قلقتان من أن يدرك المجتمع الدولي حقيقة "أكاذيبهما الملفقة" عن شينجيانغ، لذلك فكرتا في المزيد من الأكاذيب لتشويه سمعة الصين، على أمل الاستمرار في تضليل المجتمع الدولي".وأوضح "لا يمكن لأي قدر من الأكاذيب التي تنشرها الولايات المتحدة وبريطانيا إنكار الحقائق الواقعية لشينجيانغ المتمثلة في أنها تتمتع بالاستقرار والرخاء، وأن سكانها يعيشون ويعملون في سلام وسعادة".
https://arabic.sputniknews.com/20220531/أمريكا-تعترف-بأن-روسيا-والصين-تتقدمان-عليها-في-تكنولوجيا-الصواريخ-الفرط-صوتية-إليكم-السبب-1062927209.html
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الصين
مبعوث صيني يرفض "أكاذيب" أمريكا وبريطانيا بشأن "شينجيانغ"
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انتقد مبعوث صيني، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الاتهامات التي تم توجيهها إلى الصين، في مجلس الأمن الدولي.
وصرح داي بينغ، نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال نقاش مفتوح لمجلس الأمن حول تعزيز المساءلة والعدالة ضد الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، قائلا: "أود أن أشير إلى أن ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وجها في بيانيهما اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد الصين، الأمر الذي ترفضه الصين تماما".
وقال بينغ "كما يقول المثل، لتخفي كذبة تحتاج إلى ألف كذبة. تعد ادعاءات 'الإبادة الجماعية' أو 'العمالة القسرية' في شينجيانغ أكاذيب القرن"، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.
وتابع المبعوث الصيني، أن "الولايات المتحدة وبريطانيا قلقتان من أن يدرك المجتمع الدولي حقيقة "أكاذيبهما الملفقة" عن شينجيانغ، لذلك فكرتا في المزيد من الأكاذيب لتشويه سمعة الصين، على أمل الاستمرار في تضليل المجتمع الدولي".
وأوضح "لا يمكن لأي قدر من الأكاذيب التي تنشرها الولايات المتحدة
وبريطانيا إنكار الحقائق الواقعية لشينجيانغ المتمثلة في أنها تتمتع بالاستقرار والرخاء، وأن سكانها يعيشون ويعملون في سلام وسعادة".