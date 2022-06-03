https://arabic.sputniknews.com/20220603/متظاهرون-في-الكونغو-يرفعون-صورة-بوتين-ويدعونه-لحماية-الكونغوليين-فيديو-1063037723.html

متظاهرون في الكونغو يرفعون صورة بوتين ويدعونه لحماية الكونغوليين... فيديو

متظاهرون في الكونغو يرفعون صورة بوتين ويدعونه لحماية الكونغوليين... فيديو

عمت مظاهرات حاشدة مناطق عديدة في الكونغو الديمقراطية، حيث عبر الكنغوليون عن غضبهم بسبب الانفلات الأمني في البلاد وعدم قدرة السلطات على التصدي للجماعات المسلحة... 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T12:42+0000

2022-06-03T12:42+0000

2022-06-03T12:42+0000

الكونغو

روسيا

فلاديمير بوتين

العالم

أخبار العالم الآن

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وفي الفيديوهات المنتشرة للمظاهرات التي حدثت أمس الخميس، رفع المتظاهرون لافتة تحمل العلم الروسي وصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.يأتي ذلك عقب توترات في الآونة الأخيرة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا حيث اتهمت كينشاسا كيغالي مرارا بدعم الجماعة المسلحة "م 23" (حركة 23 مارس) الناشطة في شرقي الكونغو الديمقراطية.كما خرجت دعوات للخروج في مظاهرات للتعبير عن إدانة وغضب الشعب الكونغولي لدعم الحكومة الرواندية الجماعات الإرهابية في بلادهم، وللمطالبة بالطرد الفوري للسفير الرواندي.وارتفعت وتيرة الهجمات في مناطق شرقي الكونغو الديمقراطية رغم إعلان الرئيس فيلكس تشيسيكيدي الأحكام العرفية للسيطرة على الوضع الأمني في منطقتين في ذلك الجزء من البلاد بوقت سابق، حيث تتمركز جماعات مسلحة مثل "الميليشيا التعاونية لتنمية الكونغو" (كوديكو) و"القوات الديمقراطية المتحالفة" القادمة من أوغندا وكذلك جماعة الـ"م 23" التي تتهم كينشاسا كيغالي بدعمها.ويشهد شرق الكونغو الديمقراطية منذ سنين أعمال عنف ومواجهات بين الجماعات المسلحة، أو ضد قوات الجيش أو المدنيين ما أجبر عشرات الآلاف من المواطنين على النزوح والعيش في مراكز للنازحين شمال شرقي البلاد، والتي تتعرض أيضا لهجمات.

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الكونغو, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن