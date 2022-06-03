عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220603/متظاهرون-في-الكونغو-يرفعون-صورة-بوتين-ويدعونه-لحماية-الكونغوليين-فيديو-1063037723.html
متظاهرون في الكونغو يرفعون صورة بوتين ويدعونه لحماية الكونغوليين... فيديو
متظاهرون في الكونغو يرفعون صورة بوتين ويدعونه لحماية الكونغوليين... فيديو
عمت مظاهرات حاشدة مناطق عديدة في الكونغو الديمقراطية، حيث عبر الكنغوليون عن غضبهم بسبب الانفلات الأمني في البلاد وعدم قدرة السلطات على التصدي للجماعات المسلحة... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T12:42+0000
2022-06-03T12:42+0000
الكونغو
روسيا
فلاديمير بوتين
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1060351490_0:0:2919:1643_1920x0_80_0_0_19ec87d8892f6548d27b3687fe77e6c1.jpg
وفي الفيديوهات المنتشرة للمظاهرات التي حدثت أمس الخميس، رفع المتظاهرون لافتة تحمل العلم الروسي وصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.يأتي ذلك عقب توترات في الآونة الأخيرة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا حيث اتهمت كينشاسا كيغالي مرارا بدعم الجماعة المسلحة "م 23" (حركة 23 مارس) الناشطة في شرقي الكونغو الديمقراطية.كما خرجت دعوات للخروج في مظاهرات للتعبير عن إدانة وغضب الشعب الكونغولي لدعم الحكومة الرواندية الجماعات الإرهابية في بلادهم، وللمطالبة بالطرد الفوري للسفير الرواندي.وارتفعت وتيرة الهجمات في مناطق شرقي الكونغو الديمقراطية رغم إعلان الرئيس فيلكس تشيسيكيدي الأحكام العرفية للسيطرة على الوضع الأمني في منطقتين في ذلك الجزء من البلاد بوقت سابق، حيث تتمركز جماعات مسلحة مثل "الميليشيا التعاونية لتنمية الكونغو" (كوديكو) و"القوات الديمقراطية المتحالفة" القادمة من أوغندا وكذلك جماعة الـ"م 23" التي تتهم كينشاسا كيغالي بدعمها.ويشهد شرق الكونغو الديمقراطية منذ سنين أعمال عنف ومواجهات بين الجماعات المسلحة، أو ضد قوات الجيش أو المدنيين ما أجبر عشرات الآلاف من المواطنين على النزوح والعيش في مراكز للنازحين شمال شرقي البلاد، والتي تتعرض أيضا لهجمات.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/وزير-خارجية-الكونغو-روسيا-حاربت-النازية-وإبعادها-عن-مجلس-حقوق-الإنسان-غير-مقبول-1061011769.html
الكونغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1060351490_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_081f5cbf4eed37c59bad774496e1383a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الكونغو, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن

متظاهرون في الكونغو يرفعون صورة بوتين ويدعونه لحماية الكونغوليين... فيديو

12:42 GMT 03.06.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
عمت مظاهرات حاشدة مناطق عديدة في الكونغو الديمقراطية، حيث عبر الكنغوليون عن غضبهم بسبب الانفلات الأمني في البلاد وعدم قدرة السلطات على التصدي للجماعات المسلحة والإرهابية.
وفي الفيديوهات المنتشرة للمظاهرات التي حدثت أمس الخميس، رفع المتظاهرون لافتة تحمل العلم الروسي وصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكتب عليها باللغة الفرنسية "بوتين، تعال لإنقاذ وحماية الكونغوليين".
يأتي ذلك عقب توترات في الآونة الأخيرة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا حيث اتهمت كينشاسا كيغالي مرارا بدعم الجماعة المسلحة "م 23" (حركة 23 مارس) الناشطة في شرقي الكونغو الديمقراطية.
كما خرجت دعوات للخروج في مظاهرات للتعبير عن إدانة وغضب الشعب الكونغولي لدعم الحكومة الرواندية الجماعات الإرهابية في بلادهم، وللمطالبة بالطرد الفوري للسفير الرواندي.
قوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
وزير خارجية الكونغو: روسيا حاربت النازية وإبعادها عن مجلس حقوق الإنسان غير مقبول
9 أبريل, 13:36 GMT
وارتفعت وتيرة الهجمات في مناطق شرقي الكونغو الديمقراطية رغم إعلان الرئيس فيلكس تشيسيكيدي الأحكام العرفية للسيطرة على الوضع الأمني في منطقتين في ذلك الجزء من البلاد بوقت سابق، حيث تتمركز جماعات مسلحة مثل "الميليشيا التعاونية لتنمية الكونغو" (كوديكو) و"القوات الديمقراطية المتحالفة" القادمة من أوغندا وكذلك جماعة الـ"م 23" التي تتهم كينشاسا كيغالي بدعمها.

ويشهد شرق الكونغو الديمقراطية منذ سنين أعمال عنف ومواجهات بين الجماعات المسلحة، أو ضد قوات الجيش أو المدنيين ما أجبر عشرات الآلاف من المواطنين على النزوح والعيش في مراكز للنازحين شمال شرقي البلاد، والتي تتعرض أيضا لهجمات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала