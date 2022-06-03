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https://arabic.sputniknews.com/20220603/مدير-الأمن-اللبناني-يزور-سوريا-قريبا-لبحث-مصير-مراسل-أمريكي-مفقود-منذ-10-سنوات-1063048641.html
مدير الأمن اللبناني يزور سوريا قريبا لبحث مصير مراسل أمريكي مفقود منذ 10 سنوات
مدير الأمن اللبناني يزور سوريا قريبا لبحث مصير مراسل أمريكي مفقود منذ 10 سنوات
قال المدير العام للأمن اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، إنه سيزور سوريا لإجراء محادثات مع القادة السوريين حول مصير صحفي أمريكي فُقد في سوريا قبل 10 سنوات. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T16:47+0000
2022-06-03T16:47+0000
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وأضاف إبراهيم خلال مقابلة مع مجلة الأمن العام التي تصدرها المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أن المسؤولين الأمريكيين يريدون منه أن يستأنف جهوده لإعادة أوستن تايس وغيره من الأمريكيين المفقودين في سوريا.واختفى تايس، الصحفي المستقل والجندي السابق في مشاة البحرية، أثناء إعداده تقارير في سوريا عام 2012.وقال إبراهيم إنه خلال محادثات سابقة مع دمشق بشأن تايس، طرحت سوريا مطالب تتعلق بانسحاب القوات الأمريكية واستئناف العلاقات الدبلوماسية ورفع بعض العقوبات الأمريكية.وأضاف: "نعمل على أن تستأنف المفاوضات من حيث انتهت" في نهاية فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/عون-إسرائيل-تحتل-أجزاء-من-لبنان-وسوريا-ومقاومة-حزب-الله-لها-ليست-إرهابا-1060301168.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان

مدير الأمن اللبناني يزور سوريا قريبا لبحث مصير مراسل أمريكي مفقود منذ 10 سنوات

16:47 GMT 03.06.2022
© AP Photo / Bilal Hussein الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020
 الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Bilal Hussein
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قال المدير العام للأمن اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، إنه سيزور سوريا لإجراء محادثات مع القادة السوريين حول مصير صحفي أمريكي فُقد في سوريا قبل 10 سنوات.
وأضاف إبراهيم خلال مقابلة مع مجلة الأمن العام التي تصدرها المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أن المسؤولين الأمريكيين يريدون منه أن يستأنف جهوده لإعادة أوستن تايس وغيره من الأمريكيين المفقودين في سوريا.
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واختفى تايس، الصحفي المستقل والجندي السابق في مشاة البحرية، أثناء إعداده تقارير في سوريا عام 2012.
وقال إبراهيم إنه خلال محادثات سابقة مع دمشق بشأن تايس، طرحت سوريا مطالب تتعلق بانسحاب القوات الأمريكية واستئناف العلاقات الدبلوماسية ورفع بعض العقوبات الأمريكية.
وأضاف: "نعمل على أن تستأنف المفاوضات من حيث انتهت" في نهاية فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
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