https://arabic.sputniknews.com/20220603/مسؤول-أممي-يجب-إنجاز-المفاوضات-بشأن-استئناف-صادرات-الحبوب-من-أوكرانيا-في-أقرب-وقت-ممكن-1063044991.html
مسؤول أممي: يجب إنجاز المفاوضات بشأن استئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا في أقرب وقت ممكن
مسؤول أممي: يجب إنجاز المفاوضات بشأن استئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا في أقرب وقت ممكن
أكد منسق الأمم المتحدة المعني بالأزمة في أوكرانيا، أمين عوض، أنه مع اعتماد 1.5 مليار شخص في العالم على الحبوب المصدرة من أوكرانيا والأغذية والأسمدة الروسية،... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T14:46+0000
2022-06-03T14:46+0000
2022-06-03T14:52+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
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جنيف – سبوتنيك. وقال عوض، في إفادة صحفية في جنيف: إن "هناك 1.5 مليار شخص في العالم يحتاجون إلى هذا الغذاء والأسمدة؛ آمل أن تسير المفاوضات بسلاسة وتنجز في أسرع وقت ممكن حتى رفع الحصار عن الموانئ واستئناف تصدير الأسمدة والمواد الغذائية قبل أن نواجه أزمة أخرى".وكانت مصادر دبلوماسية، أكدت أن تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة أعدت خارطة طريق بالتنسيق مع روسيا لإطلاق ممر آمن لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.ويزور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، حاليا موسكو، حيث بحث مع نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين الوضع في أوكرانيا.وفي وقت سابق، زارت الأمينة العامة لـ"أونكتاد"، ريبيكا غرينسبان، روسيا ثم توجهت إلى واشنطن.وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ، فاسيلي نيبينزيا، أكد أن بلاده مستعدة للسماح للسفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية بالمرور، لكن يتعين على كييف تطهير البحر الأسود من الألغام؛ ووفقا له، لم تزرع كييف الألغام فحسب، بل أغرقت السفن أيضا. إذا فعلوا ذلك، فإن لدى روسيا ممرا تكون البحرية الروسية على استعداد لتوفيره من أجل ضمان خروج آمن للسفن من تلك المنطقة، وفقل لنيبيزيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/وزير-الزراعة-الروسي-إلغاء-الرسوم-المفروضة-على-صادرات-الحبوب-لم-يتم-النظر-فيه-1062764396.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
مسؤول أممي: يجب إنجاز المفاوضات بشأن استئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا في أقرب وقت ممكن
14:46 GMT 03.06.2022 (تم التحديث: 14:52 GMT 03.06.2022) تابعنا عبر
أكد منسق الأمم المتحدة المعني بالأزمة في أوكرانيا، أمين عوض، أنه مع اعتماد 1.5 مليار شخص في العالم على الحبوب المصدرة من أوكرانيا والأغذية والأسمدة الروسية، يجب استكمال المفاوضات لاستئناف الصادرات في أقرب وقت ممكن.
جنيف – سبوتنيك
. وقال عوض، في إفادة صحفية في جنيف: إن "هناك 1.5 مليار شخص في العالم يحتاجون إلى هذا الغذاء والأسمدة؛ آمل أن تسير المفاوضات بسلاسة وتنجز في أسرع وقت ممكن حتى رفع الحصار عن الموانئ واستئناف تصدير الأسمدة والمواد الغذائية قبل أن نواجه أزمة أخرى".
وكانت مصادر دبلوماسية، أكدت أن تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة أعدت خارطة طريق بالتنسيق مع روسيا لإطلاق ممر آمن لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
ويزور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، حاليا موسكو، حيث بحث مع نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين الوضع في أوكرانيا
.
وفي وقت سابق، زارت الأمينة العامة لـ"أونكتاد"، ريبيكا غرينسبان، روسيا ثم توجهت إلى واشنطن.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ، فاسيلي نيبينزيا، أكد أن بلاده مستعدة للسماح للسفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية بالمرور، لكن يتعين على كييف تطهير البحر الأسود من الألغام؛ ووفقا له، لم تزرع كييف الألغام فحسب، بل أغرقت السفن أيضا. إذا فعلوا ذلك، فإن لدى روسيا ممرا تكون البحرية الروسية على استعداد لتوفيره من أجل ضمان خروج آمن للسفن من تلك المنطقة، وفقل لنيبيزيا.