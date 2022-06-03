https://arabic.sputniknews.com/20220603/مسؤول-إيراني-شن-الحرب-علينا-سيبقى-حلما-لن-يتحقق-للصهاينة-1063025440.html

مسؤول إيراني: شن الحرب علينا سيبقى حلما لن يتحقق للصهاينة

مسؤول إيراني: شن الحرب علينا سيبقى حلما لن يتحقق للصهاينة

قال علي باقري، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، اليوم الجمعة، إن "الصهاينة بإمكانهم أن يتصوروا شن الحرب على إيران في المنام ولن يستيقظوا من عالمهم... 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T10:19+0000

2022-06-03T10:19+0000

2022-06-03T10:19+0000

إيران

إسرائيل

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وذكرت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات علي باقري جاءت تعليقا على احتمالية رد إيران على هجوم إسرائيلي عسكري محتمل، خاصة في ظل استمرار إجراء الجيش الإسرائيلي لمناورات عسكرية تحاكي هجوما على إيران.وأكدت الوكالة أن المسؤول الإيراني قد أدلى بهذه التصريحات لقناة "NRK" الحكومية النرويجية، اليوم الجمعة، على هامش زيارته لأوسلو، مؤكدا على الطابع السلمي لنشاط إیران النووي.وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، إن بلاده قد تتخذ إجراءات ضد إيران في حال استمرارها في تطوير برنامجها النووي.وجاءت تصريحات بينيت، خلال لقائه مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الذي وصل أمس إلى إسرائيل.وأضاف بينيت أن "إسرائيل تفضل حلا دبلوماسيا على المواجهة بشأن البرنامج النووي الإيراني لكنها قد تتخذ إجراءات مستقلة"، موضحا أن "إسرائيل تحتفظ بحق الدفاع عن النفس واتخاذ إجراءات ضد إيران لوقف برنامجها النووي إذا فشل المجتمع الدولي في القيام بذلك ضمن الإطار الزمني المناسب".وتأتي هذه الزيارة على خلفية تقديم إسرائيل شكوى ضد إيران ستنظر بها الوكالة قريبا، وفي خضم الجهود التي تبذلها الدول الكبرى من أجل التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران بخصوص برنامجها النووي.

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إيران, إسرائيل