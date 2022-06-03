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https://arabic.sputniknews.com/20220603/مسؤول-روسي-مستمرون-بصناعة-طائرات-إم-إس-21-بالرغم-من-العقوبات-الاقتصادية--1063025163.html
مسؤول روسي: مستمرون بصناعة طائرات "إم إس-21" بالرغم من العقوبات الاقتصادية
مسؤول روسي: مستمرون بصناعة طائرات "إم إس-21" بالرغم من العقوبات الاقتصادية
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن برامج تصنيع طائرات "إم إس-21" مستمرة وفق الجدول الموضوع، بالرغم من العقوبات الاقتصادية المفروضة. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T10:08+0000
2022-06-03T10:08+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات بوريسوف خلال اجتماع في مدينة إيركوتسك تناول القضايا الأساسية المتعلقة بمراحل تصنيع الطائرات المدنية من طراز "سوخوي سوبر جيت"، قال خلاله إن مراحل الإنتاج مستمرة وضمن المواعيد المطلوبة.وأضاف بوريسوف: "تتقدم برامج تصنيع طائرات "إم إس-21" باستمرار، على الرغم من العقوبات والمنافسة غير العادلة"، مؤكدا أن الانتهاء من اعتماد الطائرات على المحرك المحلي الجديد واستبدال الأنظمة المرتبطة به إلى أنظمة روسية سيتم قبل نهاية عام 2023".وأفادت شركة المحركات المتحدة أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2020، تمت أول رحلة تجريبية لطائرة MS-21 المزودة بنظام الدفع PD-14. وحالياً، تخضع الطائرة المزودة بهذا المحرك لاختبارات الاعتمادن ومن المقرر الانتهاء من الاعتماد في نهاية العام الجاري. كما أنه من المخطط بدء عمليات التسليم الأولى للتشغيل التجاري عام 2024.
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مسؤول روسي: مستمرون بصناعة طائرات "إم إس-21" بالرغم من العقوبات الاقتصادية

10:08 GMT 03.06.2022
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إم إس-21 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Sputnik . Maxim Blinov
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن برامج تصنيع طائرات "إم إس-21" مستمرة وفق الجدول الموضوع، بالرغم من العقوبات الاقتصادية المفروضة.
وجاءت تصريحات بوريسوف خلال اجتماع في مدينة إيركوتسك تناول القضايا الأساسية المتعلقة بمراحل تصنيع الطائرات المدنية من طراز "سوخوي سوبر جيت"، قال خلاله إن مراحل الإنتاج مستمرة وضمن المواعيد المطلوبة.
وأضاف بوريسوف: "تتقدم برامج تصنيع طائرات "إم إس-21" باستمرار، على الرغم من العقوبات والمنافسة غير العادلة"، مؤكدا أن الانتهاء من اعتماد الطائرات على المحرك المحلي الجديد واستبدال الأنظمة المرتبطة به إلى أنظمة روسية سيتم قبل نهاية عام 2023".
وأفادت شركة المحركات المتحدة أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2020، تمت أول رحلة تجريبية لطائرة MS-21 المزودة بنظام الدفع PD-14. وحالياً، تخضع الطائرة المزودة بهذا المحرك لاختبارات الاعتمادن ومن المقرر الانتهاء من الاعتماد في نهاية العام الجاري. كما أنه من المخطط بدء عمليات التسليم الأولى للتشغيل التجاري عام 2024.
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