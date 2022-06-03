https://arabic.sputniknews.com/20220603/مسؤول-لبناني-جمعيات-ذوي-الاحتياجات-الخاصة-مهددة-بالإغلاق-بسبب-الأزمة-المالية-1063024999.html
مسؤول لبناني: جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة مهددة بالإغلاق بسبب الأزمة المالية
مسؤول لبناني: جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة مهددة بالإغلاق بسبب الأزمة المالية
أكد عضو الاتحاد الوطني اللبناني لشؤون الإعاقة إسماعيل الزين، أن جميع المؤسسات والجمعيات الخاصة بذوي الإعاقة مهددة بالإغلاق القسري خلال بضعة أشهر. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T13:29+0000
2022-06-03T13:29+0000
2022-06-03T13:29+0000
أخبار لبنان
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وحسب تصريحات لموقع النشرة اللبناني، قال الزين: "جميع المؤسسات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تعاني أوضاعا كارثية نتيجة الأزمة القائمة في البلاد".وأوضح عضو المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية، أن الأزمة المالية التي تعاني منها تلك المؤسسات والجمعيات ربما تفرض عليها إغلاقا قسريا في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.وفشلت مساع كثيرة لحل أزمة تلك المؤسسات والجمعيات، وحجزت البنوك أموال التبرعات المملوكة للفئات المستهدفة بعمل تلك الجمعيات.وأوضح الزين أن هذه المؤسسات مسؤولة عن قرابة 75 ألف مستفيد و25 ألف عامل، مطالبا بسرعة حل الأزمة حتى لا تتعرض تلك الجمعيات والمؤسسات للإغلاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/وكالة-تكشف-عن-خطة-حكومة-ميقاتي-لمعالجة-الأزمة-المالية-في-لبنان-1057619443.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
مسؤول لبناني: جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة مهددة بالإغلاق بسبب الأزمة المالية
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أكد عضو الاتحاد الوطني اللبناني لشؤون الإعاقة إسماعيل الزين، أن جميع المؤسسات والجمعيات الخاصة بذوي الإعاقة مهددة بالإغلاق القسري خلال بضعة أشهر.
وحسب تصريحات لموقع النشرة
اللبناني، قال الزين: "جميع المؤسسات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تعاني أوضاعا كارثية نتيجة الأزمة القائمة في البلاد".
وأوضح عضو المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية، أن الأزمة المالية
التي تعاني منها تلك المؤسسات والجمعيات ربما تفرض عليها إغلاقا قسريا في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
وكانت مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة قد نظمت، أمس الخميس، وقفة أمام مصرف لبنان من أجل الحصول على مستحقاتها.
وفشلت مساع كثيرة لحل أزمة تلك المؤسسات والجمعيات، وحجزت البنوك أموال التبرعات المملوكة للفئات المستهدفة بعمل تلك الجمعيات.
وتعاني هذه المؤسسات كذلك من مشكلة عدم قدرتها على دفع رواتب العاملين فيها، وكذلك عدم قدرتها على الوفاء بالمتطلبات التشغيلية لمرافقها.
وأوضح الزين أن هذه المؤسسات مسؤولة عن قرابة 75 ألف مستفيد و25 ألف عامل، مطالبا بسرعة حل الأزمة حتى لا تتعرض تلك الجمعيات والمؤسسات للإغلاق.