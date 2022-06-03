https://arabic.sputniknews.com/20220603/مستوطنون-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-طقوسا-تلمودية-في-باحاته-فيديو-1063017638.html
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته.. فيديو
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته.. فيديو
اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، ساحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T06:54+0000
2022-06-03T06:54+0000
2022-06-03T06:54+0000
الأقصى
القدس
العالم العربي
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وذكرت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الجمعة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى المبارك، وتجولوا فيه وأدوا طقوسا تلمودية قرب باب الأسباط، وذلك بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.واقتحم الآلاف من المستوطنين، الأحد الماضي، المسجد الأقصى المبارك، بأعداد غفيرة، وسط حماية مشددة من قوات "الاحتلال" الإسرائيلية، بهدف تأمين دخولهم وحمايتهم. وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيون وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى". من جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج. فيما احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى، داخل المسجد الأقصى، بعدما أدوا صلاة الفجر بداخله وأقاموا صلاة الضحى رغم التضييقات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.
القدس
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأقصى, القدس, العالم العربي
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته.. فيديو
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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، ساحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
وذكرت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الجمعة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى المبارك، وتجولوا فيه وأدوا طقوسا تلمودية قرب باب الأسباط، وذلك بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
واقتحم الآلاف من المستوطنين، الأحد الماضي، المسجد الأقصى
المبارك، بأعداد غفيرة، وسط حماية مشددة من قوات "الاحتلال" الإسرائيلية، بهدف تأمين دخولهم وحمايتهم.
وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيون وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".
من جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية
أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج.
فيما احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى، داخل المسجد الأقصى، بعدما أدوا صلاة الفجر بداخله وأقاموا صلاة الضحى رغم التضييقات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.