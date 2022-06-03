https://arabic.sputniknews.com/20220603/مطار-حلب-يستقبل-أول-رحلة-قادمة-من-الكويت-بعد-انقطاع-دام-10-سنوات-1063041328.html
مطار حلب يستقبل أول رحلة قادمة من الكويت بعد انقطاع دام 10 سنوات
مطار حلب يستقبل أول رحلة قادمة من الكويت بعد انقطاع دام 10 سنوات
استقبل مطار حلب الدولي أول رحلة طيران سورية قادمة من الكويت بعد انقطاع دام عشر سنوات. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T13:11+0000
2022-06-03T13:11+0000
2022-06-03T13:11+0000
أخبار سوريا اليوم
حلب
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وحسب وكالة الأنباء السورية سانا فقد وصلت اليوم الجمعة إلى مطار حلب الدولي أول رحلة طيران سورية قادمة من دولة الكويت.وأوضحت أن هذه الرحلة تعد الأولى بعد انقطاع دام عشر سنوات.وأكدت أن هذه الرحلات تأتي في إطار زيادة القدرة التشغيلية لمطار حلب الدولي ونشاطه ودوره الحيوي في خدمة العاصمة الاقتصادية والصناعية للبلاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, حلب
مطار حلب يستقبل أول رحلة قادمة من الكويت بعد انقطاع دام 10 سنوات
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استقبل مطار حلب الدولي أول رحلة طيران سورية قادمة من الكويت بعد انقطاع دام عشر سنوات.
وحسب وكالة الأنباء السورية سانا
فقد وصلت اليوم الجمعة إلى مطار حلب الدولي أول رحلة طيران سورية قادمة من دولة الكويت.
وأوضحت أن هذه الرحلة تعد الأولى بعد انقطاع دام عشر سنوات.
وكانت شركة أجنحة الشام للطيران قد اعلنت تسيير رحلات مباشرة بين مطاري الكويت وحلب الدوليين وبالعكس، بمعدل رحلتين أسبوعياً، بداية من اليوم الجمعة.
وأكدت أن هذه الرحلات تأتي في إطار زيادة القدرة التشغيلية لمطار حلب الدولي ونشاطه ودوره الحيوي في خدمة العاصمة الاقتصادية والصناعية للبلاد.