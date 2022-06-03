https://arabic.sputniknews.com/20220603/معاون-وزير-النقل-السوري-لـسبوتنيك-دعم-روسي-يعيد-قطار-حلب--دمشق-إلى-سكته-قريبا-1063044529.html

معاون وزير النقل السوري لـ"سبوتنيك": دعم روسي يعيد قطار "حلب- دمشق" إلى سكته قريبا

معاون وزير النقل السوري لـ"سبوتنيك": دعم روسي يعيد قطار "حلب- دمشق" إلى سكته قريبا

يواصل التعاون الاقتصادي الروسي السوري عبر حزمة كبيرة من المشاريع الداعمة للاقتصاد السوري وضمان استقراره وكفاءته الممكنة بمواجهة الضغوط الشديدة التي تمارسها... 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T14:26+0000

2022-06-03T14:26+0000

2022-06-03T14:26+0000

العالم العربي

روسيا

أخبار سوريا اليوم

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الشركات الروسية تواصل أعمالها بوتائر متناسبة في سلسلة من المشاريع الاستراتيجية على الأراضي السورية، ومنها المشاريع المتعلقة بالنقل والشحن بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين.عمار كمال الدين، معاون وزير النقل السوري، قال في تصريح لـ "سبوتنيك"، هناك مذكرات تفاهم بين وزارة النقل السورية والحكومة الروسية تتعلق بقطاعات النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى تأهيل الخطوط السككية التي نفذتها روسيا قبل الحرب، وهي التي تشرف على إعادة تأهيلها من جديد من الدمار الذي ألحقته التنظيمات الإرهابية المسلحة بالمنظومة السككية الوطنية.وبين كمال الدين أن قطار (دمشق- حلب) جاهز للدخول في الخدمة، وسينطلق قريبا بعد إكمال بعض الأعمال الفنية وتأمين العمالة اللازمة له، ووضع لوائح أجور نقل البضائع وفق الأسعار الرائجة.وأوضح معاون وزير النقل السوري، أن ارتفاع أجور الشحن من الموانئ السورية يعود لارتفاع الرسوم المفروضة على نقل البضائع من بلاد المنبع.نقل جوي وبحري مع روسيابدوره، بين رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية صالح كيشور لـ "سبوتنيك" أن النقل البري بين سوريا وروسيا متوقف حالياً بعد قطع العلاقات مع تركيا.وأضاف كيشور أن التبادلات التجارية بين البلدين تعتمد في الوقت الراهن على النقل الجوي والبحري.ولفت رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي إلى أن الحكومة السورية تقدم كافة التسهيلات لعمل أساطيل الشحن العربية وإدخالها عبر الأراضي السورية في جميع الظروف.وأكد رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية على تشجع المصدرين على إبرام وتوقيع عقود جديدة مع السوق الروسية، وخاصة في مجال التسويق الزراعي لأنه خط النقل البحري حل مشكلة الوقت ويسهل وصول البضائع المصدرة بشكل سليم، إذ أن مدة الشحن الطويلة كانت تعرض المنتجات الزراعية للتلف ، لافتا إلى أن وزارة النقل تتبع كل الوسائل وتخاطب كل الدول وتطالبها بالمعاملة بالمثل.معرض للشحن والنقلوفي سياق افتتحت فعاليات المعرض الدولي الثاني للشحن والتخليص الجمركي "كارغوسير" بدورته الثانية على أرض مدينة المعارض في دمشق و بالتعاون مع وزارة النقل والجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني و بمشاركة نحو أربعين شركة عربية وأجنبية بهدف إيجاد طرق حديثة للشحن البري والبحري والجوي في ظل العقوبات الاقتصادية التي تؤثر على النقل بشكل مباشر .لافتاً إلى أهمية المعرض كونه نقطة التقاء مهمة بين الشركات المحلية والشركات الدولية ومنصة لتوقيع العقود والاتفاقيات بين المشاركين كما أنه فرصة للتعرف على الفرص في الأسواق الدولية والتعرف على وضع السوق المحلية.

https://arabic.sputniknews.com/20220330/سفير-دمشق-لدى-موسكو-سوريا-مستعدة-لبحث-تسوية-المدفوعات-مع-روسيا-بالعملتين-السورية-والروسية-1060635854.html

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