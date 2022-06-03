https://arabic.sputniknews.com/20220603/مفاجأة-في-حادث-أوكلاهوما-مطلق-النار-كان-يستهدف-طبيبا-أجرى-له-جراحة-مؤلمة-1063024771.html

مفاجأة في حادث أوكلاهوما.. مطلق النار كان يستهدف طبيبا أجرى له جراحة "مؤلمة"

مفاجأة في حادث أوكلاهوما.. مطلق النار كان يستهدف طبيبا أجرى له جراحة "مؤلمة"

قالت الشرطة الأمريكية إن المسلح الذي فتح النار على الأطباء في مستشفى بولاية أوكلاهوما، كان يستهدف جراحا أجرى له جراحة في ظهره. 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T10:02+0000

2022-06-03T10:02+0000

2022-06-03T10:06+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال رئيس شرطة تولسا، ويندل فرانكلين، إن الرجل "ألقى باللوم على الطبيب فيليبس بسبب الألم المستمر بعد الجراحة التي أجراها في مستشفى سانت فرانسيس في 19 مايو/ أيار".وقال فرانكلين إنه بعد خروجه من المستشفى "اتصل المشتبه به عدة مرات على مدار أيام، شاكيا من الألم ومطالبا بعلاج إضافي. ومن غير الواضح ما إذا كان قد تلقى مزيدا من المساعدة"، وفقا لموقع "بي.بي.سي".وقال فرانكلين: "أخبرتنا تلك الرسالة القصة. كان هذا مخططا".وقالت الشرطة إنه اشترى بندقية نصف آلية من طراز إيه آر 15 قبل ساعات من إطلاق النار، وإنه كان أيضا يحمل مسدسا.وقال مستشفى سانت فرانسيس هيلث سيستمز في بيان إنه "حزين لفقدان أربعة من أفراد أسرتنا".ومات المشتبه به متأثرا بإصابات لحقت به جراء إطلاقه النار من سلاحه.وحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، المشرعين على اتخاذ إجراءات فورية لتمرير قوانين جديدة لمراقبة الأسلحة ما قد يساعد في الحد من اتجاه إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة.وبلغ معدل حالات إطلاق النار الجماعي، التي تتضمن إصابة أو مقتل 4 أشخاص أو أكثر - غير مطلق النار - أكثر من حادثة في اليوم حتى الآن هذا العام، فلم يمر أسبوع واحد في عام 2022 دون أربع عمليات إطلاق نار جماعية على الأقل.وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن الولايات المتحدة شهدت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو في 2022 أكثر من 200 حادث إطلاق نار جماعي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا.

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