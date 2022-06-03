https://arabic.sputniknews.com/20220603/مقتل-3-أشخاص-جراء-إطلاق-نار-في-كنيسة-في-ولاية-أيوا-الأمريكية-1063016066.html
مقتل 3 أشخاص جراء إطلاق نار في كنيسة بولاية أيوا الأمريكية
مقتل 3 أشخاص جراء إطلاق نار في كنيسة بولاية أيوا الأمريكية
قالت السلطات الأمريكية إن شخصين ومطلق نار لقوا حتفهم ليلة الخميس في إطلاق نار خارج كنيسة في أميس بولاية أيوا. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T01:57+0000
2022-06-03T01:57+0000
2022-06-03T02:21+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتوفي الأشخاص الثلاثة خارج كنيسة كورنرستون، وهي كنيسة ضخمة على مشارف أميس، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مكتب شريف مقاطعة ستوري.ولم يقدم مكتب الشريف تفاصيل حول إطلاق النار ولكنه أخبر قناة KCCI-TV أنهم تلقوا مكالمات متعددة في الساعة 6:51 مساء.ويقول مكتب الشريف إنه لم يعد هناك تهديد للجمهور.وفي وقت سابق، قالت الشرطة المحلية بولاية ويسكونسن الأمريكية، إن عدد من الضحايا سقطوا في أعقاب إطلاق النار الذي وقع خلال جنازة في راسين
https://arabic.sputniknews.com/20220602/قتلى-بإطلاق-نار-على-مقبرة-في-ولاية-ويسكونسن-الأمريكية--1063015425.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل 3 أشخاص جراء إطلاق نار في كنيسة بولاية أيوا الأمريكية
01:57 GMT 03.06.2022 (تم التحديث: 02:21 GMT 03.06.2022) تابعنا عبر
قالت السلطات الأمريكية إن شخصين ومطلق نار لقوا حتفهم ليلة الخميس في إطلاق نار خارج كنيسة في أميس بولاية أيوا.
وتوفي الأشخاص الثلاثة خارج كنيسة كورنرستون، وهي كنيسة ضخمة على مشارف أميس، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مكتب شريف مقاطعة ستوري.
ولم يقدم مكتب الشريف تفاصيل حول إطلاق النار ولكنه أخبر قناة KCCI-TV أنهم تلقوا مكالمات متعددة في الساعة 6:51 مساء.
ويقول مكتب الشريف إنه لم يعد هناك تهديد للجمهور.
وفي وقت سابق، قالت الشرطة المحلية بولاية ويسكونسن الأمريكية، إن عدد من الضحايا سقطوا في أعقاب إطلاق النار الذي وقع خلال جنازة في راسين