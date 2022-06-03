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https://arabic.sputniknews.com/20220603/مقتل-3-أشخاص-جراء-إطلاق-نار-في-كنيسة-في-ولاية-أيوا-الأمريكية-1063016066.html
مقتل 3 أشخاص جراء إطلاق نار في كنيسة بولاية أيوا الأمريكية
مقتل 3 أشخاص جراء إطلاق نار في كنيسة بولاية أيوا الأمريكية
قالت السلطات الأمريكية إن شخصين ومطلق نار لقوا حتفهم ليلة الخميس في إطلاق نار خارج كنيسة في أميس بولاية أيوا. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T01:57+0000
2022-06-03T02:21+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتوفي الأشخاص الثلاثة خارج كنيسة كورنرستون، وهي كنيسة ضخمة على مشارف أميس، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مكتب شريف مقاطعة ستوري.ولم يقدم مكتب الشريف تفاصيل حول إطلاق النار ولكنه أخبر قناة KCCI-TV أنهم تلقوا مكالمات متعددة في الساعة 6:51 مساء.ويقول مكتب الشريف إنه لم يعد هناك تهديد للجمهور.وفي وقت سابق، قالت الشرطة المحلية بولاية ويسكونسن الأمريكية، إن عدد من الضحايا سقطوا في أعقاب إطلاق النار الذي وقع خلال جنازة في راسين
https://arabic.sputniknews.com/20220602/قتلى-بإطلاق-نار-على-مقبرة-في-ولاية-ويسكونسن-الأمريكية--1063015425.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل 3 أشخاص جراء إطلاق نار في كنيسة بولاية أيوا الأمريكية

01:57 GMT 03.06.2022 (تم التحديث: 02:21 GMT 03.06.2022)
© Sputnik . Artur Gabdrahmanovاحتجاجات «جورج فلويد» في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الشرطة الأمريكية، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020
احتجاجات «جورج فلويد» في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الشرطة الأمريكية، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Sputnik . Artur Gabdrahmanov
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قالت السلطات الأمريكية إن شخصين ومطلق نار لقوا حتفهم ليلة الخميس في إطلاق نار خارج كنيسة في أميس بولاية أيوا.
وتوفي الأشخاص الثلاثة خارج كنيسة كورنرستون، وهي كنيسة ضخمة على مشارف أميس، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مكتب شريف مقاطعة ستوري.
الشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
قتلى بإطلاق نار على جنازة في ولاية ويسكونسن الأمريكية
أمس, 23:31 GMT
ولم يقدم مكتب الشريف تفاصيل حول إطلاق النار ولكنه أخبر قناة KCCI-TV أنهم تلقوا مكالمات متعددة في الساعة 6:51 مساء.
ويقول مكتب الشريف إنه لم يعد هناك تهديد للجمهور.
وفي وقت سابق، قالت الشرطة المحلية بولاية ويسكونسن الأمريكية، إن عدد من الضحايا سقطوا في أعقاب إطلاق النار الذي وقع خلال جنازة في راسين
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Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:02 GMT
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