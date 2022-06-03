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https://arabic.sputniknews.com/20220603/مقتل-3-أشخاص-على-الأقل-وإصابة-آخرين-إثر-حادث-قطار-في-بافاريا-بألمانيا-1063036977.html
مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين إثر حادث قطار في بافاريا بألمانيا
مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين إثر حادث قطار في بافاريا بألمانيا
أسفر حادث قطار في ولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، حسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الجمعة. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T12:31+0000
2022-06-03T12:31+0000
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سبوتنيك. وأوضحت الصحيفة، أن قطارا إقليميا خرج عن مساره بالقرب من بلدة جارمش بارتنكيرشن، فيما تتواجد الشرطة حاليا فى موقع الحادث إلى جانب ثلاث مروحيات إنقاذ من النمسا لتقديم المساعدة.وفي وقت سابق، أعلنت بولندا أن السلطات الألمانية طلبت منها تعليق القطارات التي تحمل لاجئين أوكرانيين، لأن المكان المخصص لاستقبالهم أصبح لا يتسع.وقال نائب وزير الداخلية والإدارة في بولندا، بافيل شيفيرناكر، في مقابلة على قناة "تي.في.إن" إن وزارة الداخلية الألمانية اتصلت بنظيرتها البولندية لتخبرها بأن المكان المخصص لاستقبال اللاجئين قد امتلأ عن آخره، ومن ثم لم يعد هناك متسعٌ لاستقبال المزيد من اللاجئين، طالبةً تعليق رحلات القطارات الخاصة التي تتجه نحو ألمانيا.
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مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين إثر حادث قطار في بافاريا بألمانيا

12:31 GMT 03.06.2022
© AFP 2022 / Arnulf Stoffelحادث قطار في ميربوخ-أوستيراث، غرب ألمانيا 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017
حادث قطار في ميربوخ-أوستيراث، غرب ألمانيا 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© AFP 2022 / Arnulf Stoffel
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أسفر حادث قطار في ولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، حسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الجمعة.
سبوتنيك. وأوضحت الصحيفة، أن قطارا إقليميا خرج عن مساره بالقرب من بلدة جارمش بارتنكيرشن، فيما تتواجد الشرطة حاليا فى موقع الحادث إلى جانب ثلاث مروحيات إنقاذ من النمسا لتقديم المساعدة.
وفي وقت سابق، أعلنت بولندا أن السلطات الألمانية طلبت منها تعليق القطارات التي تحمل لاجئين أوكرانيين، لأن المكان المخصص لاستقبالهم أصبح لا يتسع.
وقال نائب وزير الداخلية والإدارة في بولندا، بافيل شيفيرناكر، في مقابلة على قناة "تي.في.إن" إن وزارة الداخلية الألمانية اتصلت بنظيرتها البولندية لتخبرها بأن المكان المخصص لاستقبال اللاجئين قد امتلأ عن آخره، ومن ثم لم يعد هناك متسعٌ لاستقبال المزيد من اللاجئين، طالبةً تعليق رحلات القطارات الخاصة التي تتجه نحو ألمانيا.
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