https://arabic.sputniknews.com/20220603/موسكو-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-على-روسيا-سوف-تدمره-ذاتيا-أوبك-ترفع-إنتاج-النفط-بأكثر-من-المتوقع-1063045479.html

موسكو: عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا سوف تدمره ذاتيا.. "أوبك+" ترفع إنتاج النفط بأكثر من المتوقع

موسكو: عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا سوف تدمره ذاتيا.. "أوبك+" ترفع إنتاج النفط بأكثر من المتوقع

أقر سفراء دول الاتحاد الأوروبي حزمة سادسة من العقوبات على روسيا، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وردا على العقوبات الأوروبية، قالت الخارجية الروسية... 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T14:59+0000

2022-06-03T14:59+0000

2022-06-03T14:59+0000

عالم سبوتنيك

راديو

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موسكو: عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا سوف تدمر الاتحاد ذاتيا... "أوبك+" ترفع إنتاج النفط بأكثر من المتوقع موسكو: عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا سوف تدمر الاتحاد ذاتيا... "أوبك+" ترفع إنتاج النفط بأكثر من المتوقع

وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن العقوبات تشمل خفض واردات الدول الأوروبية من النفط الروسي بنسبة 90 بالمئة، بحلول نهاية العام الجاري، ومنع مصرف سبيربك الروسي من استخدام نظام التحويل الدولي "سويفت".وأضافت الخارجية الروسية أنه لم يكن غريبا أن يستغرق الأمر ما يقرب من شهر في بروكسل، لإجبار الدول الأعضاء على ما سمته التظاهر الحازم للتضامن فيما بينها، وفق تعبيرها. وقال الكرملين إن روسيا لا تعتزم "غلق الباب" في وجه أوروبا.قال الخبير الاقتصادي، مصطفى بدره إنه "من الواضح أنه بعد مرور حوالي 100 يوم على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، هناك كثير من الأضرار لحقت بالاتحاد الأوروبي وبأمريكا ووفقا لما يتراءى لكثير من الاقتصاديين تأثر الاتحاد الأوروبي بشكل كبير جدا بعد الارتفاعات التي حصلت في الأسواق العالمية سواء في الغاز أو البترول أو حتى السلع التموينية والغذائية وحركة الشحن والنقل وهناك أضرار اقتصادية ما زالت تلحق بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تأثرت شعبية الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بكيفية إعطاءه الأمر لإشعال الحرب بمزيد من ضخ الأموال لأوكرانيا ضد روسيا.وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي لن يقدر على استيفاء ما كان يحصل عليه من بترول وغاز من روسيا للاتحاد الأوروبي في آجال قصيرة، ولكي يتم إيجاد بديل عن روسيا لتعويض النفط الروسي لأوروبا سيحتاج ذلك وقتاً طويلاً يصل لحوالي ثلاث أو أربع سنوات، ولوحظ ذلك خلال الاجتماعات الأخيرة للاتحاد الأوروبي حيث وُجد اختلاف وانقسام فيما بينهم لأنه لا يوجد بديل للغاز الروسي لذلك لجأ البعض لسياسة الأمر الواقع بدفعهم بالروبل الروسي لوارداتهم وفق تعليمات الحكومة الروسية وهذا يدل على نجاح روسيا في إخضاع الاتحاد الأوروبي لاستخدام الروبل بدلاً عن الدولار في استيراد الغاز الروسي"."أوبك+" ترفع إنتاج النفط بأكثر من المتوقع مع قرارات للاتحاد الأوروبي بحظر النفط الروسيأقر تحالف "أوبك+" زيادة الإنتاج 648 ألف برميل في يوليو/تموز ومثلها في أغسطس المقبل. وأنهى تحالف "أوبك+" اجتماعه، في وقت قياسي لم يتجاوز 11 دقيقة.وكان مصدر في "أوبك+" قال إن من المرجح جدا أن توافق المجموعة على زيادة إنتاج النفط في حدود 600 ألف برميل يوميا في يوليو، وهو ما يتخطى الزيادات الشهرية السابقة البالغة 432 ألف برميل يوميا.وحسب قرار "أوبك+" فإن زيادة الإنتاج 648 ألف برميل تعني أن الزيادة المقرة عن السابقة أكثر بنحو 216 ألف برميل يوميا.وترى الخبيرة في الشؤون الأوروبية، لميس جديد، أن أوروبا بحاجة إلى النفط لأن الدول الأوروبية أعلنت تخفيض وارداتها من النفط الروسي.وأوضحت أن التفسير المحتمل لزيادة "أوبك+" لإنتاج النفط هو "الحاجة الأوروبية الكبيرة التي تفوق تطمينات الدول المصدرة للغاز والنفط"، مشيرة إلى أن "أي زيادة في إنتاج النفط تستفيد منه كل دول منظمة أوبك والدول المعنية بتصدير النفط".تمديد الهدنة اليمنية وتوقعات بعودة المفاوضات بين "أنصار الله "والحكومة اليمنية بالأردنأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن الحكومة وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وافقوا على تمديد الهدنة الحالية في اليمن لشهرين إضافيين قبل ساعات من انتهائها.واعتبر غروندبرغ في بيانه، أنه من خلال الموافقة على تنفيذ الهدنة وتجديدها، قدم الأطراف "بصيص أمل لليمنيين بأنه من الممكن إنهاء هذا النزاع المدمر".ورغم إعلان "الحوثيين" والحكومة عدم ممانعتهم في التمديد، إلا أنهم وضعوا شروطا لذلك. وتريد السلطة من "الحوثيين" رفع حصارهم عن مدينة تعز في جنوب غرب البلاد كما نصت الهدنة، فيما يطالب الحوثيون بأن تدفع الحكومة رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم.ومن المتوقع أن يعود وفدا الحكومة اليمنية و"أنصار الله" الى الأردن من أجل العمل على مفاوضات جديدة للوصول الى اتفاق بشأن الكثير من القضايا العالقة.أكد ‏‏‏عضو مجلس الشورى اليمني، نايف حيدان، أن تمديد الهدنة في اليمن ضرورة وحاجة لكل الأطراف. وأوضح: "بعد سبع سنوات من الحرب نستطيع القول إن كل الأطراف إلى طريق عدم الوصول إلى حل بالقتل والدمار".وذكر أن "البطولات التي قام بها الجيش واللجان الشعبية كانت كفيلة بأن تجبر الطرف الآخر للجلوس على طاولة الحوار"، مشيرا إلى أن "تمديد هذه الهدنة شهرين يعني أن الطريق مهيأة للسلام لكل الأطراف ولا تحتاج إلا تحقيقها على أرض الواقع ووقف الخروقات التي تحدث بين الحين والآخر".وقال حيدان إن "الطرف اليمني يدرك تماما أن السلام يتأتى بإيقاف الحرب وطالب منذ بداية الحرب الدول الضالعة في العدوان إلى أن يكونوا جادين للسلام وهي لن تتردد في ذلك".

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