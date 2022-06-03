https://arabic.sputniknews.com/20220603/نائب-أمريكي-يستعرض-أسلحته-في-جلسة-للكونغرس-لوضع-قيود-على-شراء-الأسلحة-فيديو-1063026680.html

نائب أمريكي يستعرض أسلحته في جلسة للكونغرس لوضع قيود على شراء الأسلحة... فيديو

نائب أمريكي يستعرض أسلحته في جلسة للكونغرس لوضع قيود على شراء الأسلحة... فيديو

استعرض أحد المشرعيين الجمهوريين أسلحته خلال جلسة استماع ساخنة للجنة القضائية في مجلس النواب حول إمكانية وضع قيود على شراء الأسلحة. 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T10:46+0000

2022-06-03T10:46+0000

2022-06-03T10:46+0000

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وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، جاء ذلك في جلسة للمشرعين عبر تقنية "زووم"، تناولت انتشار الأسلحة في المجتمع الأمريكي.واعتبر النائب الجمهوري غريغ ستيوب من فلوريدا، أن مشروع القانون الذي يسعى لوضع قيود على اقتناء الأسلحة ستكون له آثار سلبية، متباهيا بمسدسات حملها أثناء تعليقه.وبحسب ستيوب، فإن إجراءات حظر الأسلحة "غير منطقية كونها لا تلبي الغرض الذي وضعت من أجله"، مجادلا بأن "هناك خيارات تسليح أخرى تظل أمام الأمريكيين".كما اعتبر النائب الجمهوري كين باك من كولورادو، أن "التضييق على اقتناء أنواع معنية من السلاح أمر غير صحيح، إذ أن بعض الأنواع التي يسعى المشرعون لحظرها تستخدم في المناطق الريفية للقضاء على الحيوانات المفترسة التي تهاجم المواشي".واقترح النائب الجمهوري توم مكلينتوك من كاليفورنيا وضع قيود على حمل السلاح لذوي السوابق والجنايات فقط، وإبقاء قوانين اقتناء الأسلحة على وضعها الراهن.يأتي ذلك بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار العشوائي التي هزت المجتمع الأمريكي في الآونة الأخيرة.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد حث المشرعين أمس الخميس، على اتخاذ إجراءات فورية لتمرير قوانين جديدة لمراقبة الأسلحة، ما قد يساعد في الحد من اتجاه إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة.وقال بايدن إنه إذا لم يكن ذلك ممكنا، فيجب على الولايات المتحدة رفع سن شراء البندقية من 18 إلى 21 عاما، وتعزيز عمليات التحقق من الخلفية، وسن قوانين التخزين الآمن وقوانين السيطرة على الأسلحة.كما دعا بايدن إلى إلغاء الحصانة التي تحمي مصنعي الأسلحة من المسؤولية مع معالجة أزمة الصحة العقلية.وقال الرئيس إنه يحترم مالكي الأسلحة الشرعيين ولكن التعديل الثاني الذي يمنح المواطنين الأمريكيين الحق في امتلاك الأسلحة "ليس مطلقا".وأشار بايدن إلى أنه كانت هناك دائما قيود على الأسلحة التي يمكن للمدنيين الأمريكيين امتلاكها، مثل المدافع الرشاشة التي تم تنظيمها اتحاديا منذ ما يقرب من 90 عاما.جاءت تعليقات بايدن بعد يوم من إطلاق نار جماعي في تولسا، بولاية أوكلاهوما، ومذبحة مدرسية في تكساس في 24 مايو/أيار، وإطلاق نار جماعي في بوفالو في 14 مايو.

https://arabic.sputniknews.com/20220603/بايدن-يدعو-إلى-حظر-بيع-البنادق-الهجومية-للأفراد-1063015668.html

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