https://arabic.sputniknews.com/20220603/نائب-عراقي-يدعو-للحد-من-المظاهر-العسكرية-داخل-المدن-1063018181.html
نائب عراقي يدعو للحد من "المظاهر العسكرية" داخل المدن
نائب عراقي يدعو للحد من "المظاهر العسكرية" داخل المدن
دعا علي الساعدي، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أمس الخميس، إلى إنهاء العمل "بتواجد عدة جهات في سيطرة واحدة". 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T07:07+0000
2022-06-03T07:07+0000
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العراق
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ونقل الموقع الإلكتروني السومرية نيوز، صباح اليوم الجمعة، عن الساعدي "ضرورة تقليل أعداد الحمايات والأرتال الخاصة بالوزراء والقادة الأمنيين والعسكريين وكافة المسؤولين والاستفادة من هذه الأعداد ورفدها لباقي القطاعات الماسكة".وجاء تصريح علي الساعدي في بيان له على هامش زيارة مقر قيادة العمليات المشتركة.ونادى النائب العراقي، علي الساعدي بضرورة "إنهاء العمل بتواجد عدة جهات أمنية وعسكرية في سيطرة واحدة، فضلا عن العمل على ربطهم بمنظومة حوكمة لتقاطع المعلومات".ودعا الساعدي إلى "إنهاء عسكرة المجتمع والحد من المظاهر العسكرية داخل المدن"، مضيف أن "هذا ما سيتم العمل عليه في الأيام القليلة المقبلة".وكانت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي قد أعلنت الأسبوع الماضي أن قانوني جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني سيتم الانتهاء منهما قريبا.جاء هذا في بيان صادر عن عضو اللجنة النائب المستقل علي الساعدي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن: "قانون جهاز المخابرات وقانون جهاز الأمن الوطني من أولى مهام أعمال لجنة الأمن والدفاع النيابية وسيرى النور قريبا بعد تعثر إقراره على مدى الدورات السابقة".وأضاف: "سنعمل على أن يكون بأثر رجعي ضمانة لحقوق الشهداء والجرحى وإنصافا لهم وتكريما لمواقفهم البطولية".
https://arabic.sputniknews.com/20220529/البرلمان-العراقي-ينتهي-قريبا-من-قانوني-المخابرات-والأمن-الوطني-1062835437.html
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العالم العربي, العراق
نائب عراقي يدعو للحد من "المظاهر العسكرية" داخل المدن
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دعا علي الساعدي، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أمس الخميس، إلى إنهاء العمل "بتواجد عدة جهات في سيطرة واحدة".
ونقل الموقع الإلكتروني السومرية نيوز
، صباح اليوم الجمعة، عن الساعدي "ضرورة تقليل أعداد الحمايات والأرتال الخاصة بالوزراء والقادة الأمنيين والعسكريين وكافة المسؤولين والاستفادة من هذه الأعداد ورفدها لباقي القطاعات الماسكة".
وجاء تصريح علي الساعدي في بيان له على هامش زيارة مقر قيادة العمليات المشتركة.
ونادى النائب العراقي، علي الساعدي بضرورة "إنهاء العمل بتواجد عدة جهات أمنية وعسكرية في سيطرة واحدة، فضلا عن العمل على ربطهم بمنظومة حوكمة لتقاطع المعلومات".
ودعا الساعدي إلى "إنهاء عسكرة المجتمع والحد من المظاهر العسكرية داخل المدن"، مضيف أن "هذا ما سيتم العمل عليه في الأيام القليلة المقبلة".
وكانت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي قد أعلنت الأسبوع الماضي أن قانوني جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني سيتم الانتهاء منهما قريبا.
جاء هذا في بيان صادر عن عضو اللجنة النائب المستقل علي الساعدي، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن: "قانون جهاز المخابرات وقانون جهاز الأمن الوطني من أولى مهام أعمال لجنة الأمن والدفاع النيابية وسيرى النور قريبا بعد تعثر إقراره على مدى الدورات السابقة".
وأضاف: "سنعمل على أن يكون بأثر رجعي ضمانة لحقوق الشهداء والجرحى وإنصافا لهم وتكريما لمواقفهم البطولية".