https://arabic.sputniknews.com/20220603/نادي-الأسير-الفلسطيني-خليل-عواودة-يدخل-يومه-الـ93-من-الإضراب-عن-الطعام-في-السجون-الإسرائيلية-1063043080.html

نادي الأسير الفلسطيني: خليل عواودة يدخل يومه الـ93 من الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية

نادي الأسير الفلسطيني: خليل عواودة يدخل يومه الـ93 من الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية

حذر نادي الأسير الفلسطيني مما وصفها بالمخاطر الكبيرة، التي يتعرض لها المعتقل خليل عواودة داخل السجون الإسرائيلية. 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T13:49+0000

2022-06-03T13:49+0000

2022-06-03T13:49+0000

أخبار فلسطين اليوم

السجون الإسرائيلية

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وحسب بيان نشره نادي الأسير الفلسطيني عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أن عواودة دخل يومه الـ93 من الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ، من قبل السلطات الإسرائيلية.وأوضح البيان أن عواودة، البالغ من العمر 40 عامًا من بلدة إذنا، بالخليل، يواجه مخاطر كبيرة على مصيره، تتفاقم مع مرور الوقت، وذلك بعد مرور 93 يومًا، من إضرابه المفتوح عن الطعام.ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل سياسات التّنكيل بحقه، وترفض الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ.وبحسب إحصائيات سابقة، فإن إسرائيل تعتقل داخل سجونها نحو 4550 فلسطينياً، بينهم 170 قاصراً، ونحو 500 معتقل إداري، و32 أسيرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220107/تساؤلات-عن-نجاعة-الإضراب-عن-الطعام-لوقف-الاعتقال-الإداري-الإسرائيلي-بعد-الإفراج-عن-أبو-هواش-1055075312.html

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أخبار فلسطين اليوم, السجون الإسرائيلية