https://arabic.sputniknews.com/20220603/نزار-عياش-إسرائيل-لا-تزال-تعتقل-إثنين-من-الصيادين-والانتهاكات-في-غزة-مستمرة-1063045909.html

نزار عياش: إسرائيل لا تزال تعتقل إثنين من الصيادين والانتهاكات في غزة مستمرة

نزار عياش: إسرائيل لا تزال تعتقل إثنين من الصيادين والانتهاكات في غزة مستمرة

قال نقيب الصيادين في قطاع غزة، نزار عياش، إن إسرائيل زادت من وتيرة ملاحقتها وهجومها على الصيادين في قطاع غزة منذ أسبوعين، وقامت باعتقال 8 منهم ومركبين، أفرجت... 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T15:27+0000

2022-06-03T15:27+0000

2022-06-03T15:27+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن إسرائيل تعمد بشكل دائم إلى عرقلة قطاع الصيد، وسلب مصادر الرزق فيه، من أجل إيقاف هذه المهنة، التي تعد من ثاني أهم المهن على الساحة الفلسطينية بعد مهنة الزراعة، يعمل فيها ما يزيد عن 4500 صياد، وتشارك في الأمن الاقتصادي للقطاع وللدولة الفلسطينية.وتابع: "الاحتلال يمنع إدخال كل مستلزمات الصيد، والمواد الخام اللازمة لتصنيع السفن، وكذلك الماكينات وقطع الغيار، حيث يهدف لتدمير هذه المهنة وهذه الشريحة الفاعلة في المجتمع الفلسطيني في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع وأهالي غزة.وقبل يومين، أفاد زكريا بكر، رئيس لجان الصيادين في قطاع غزة، بأن البحرية الإسرائيلية اعتقلت 8 صيادين على سواحل قطاع غزة مقابل مدينة رفح، أثناء عملهم على بعد 3 أميال في بحر رفح جنوبي غزة، وجرى نقلهم إلى جهة مجهولة والأسبوع الماضي، استهدفت زوارق الجيش الإسرائيلي، بنيران أسلحتها الرشاشة ومضخات المياه مراكب صيادين فلسطينيين عاملة شمال قطاع غزة.ويشار إلى أن مساحة الصيد المسموح بها في منطقة جنوب قطاع غزة على البحر المتوسط، وتحديدا في منطقة رفح، تبلغ 15 ميلا بحريا، في وقت تقوم البحرية الإسرائيلية باعتداءات متواصلة على الصيادين الفلسطينيين في القطاع، تشمل الاعتقال وإطلاق النار ومصادرة المعدات.ويذكر أن ساحل قطاع غزة يبلغ ما يقارب 48 كيلومترا، في وقت تسمح السلطات الإسرائيلية بالصيد للصيادين الفلسطينيين في عرض البحر بمساحات مختلفة، حيث تقسم إسرائيل ساحل القطاع إلى ثلاث مناطق شمال، وسط وجنوب.

https://arabic.sputniknews.com/20220531/إسرائيل-تعتقل-8-صيادين-قبالة-ساحل-قطاع-غزة-1062942208.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم