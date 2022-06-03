https://arabic.sputniknews.com/20220603/هل-يمكن-أن-نرى-القطة-كلبا؟-فيديو-1063052310.html
هل يمكن أن نرى القطة كلبا؟.. فيديو
هل يمكن أن نرى القطة كلبا؟.. فيديو
كثيرا ما نتعرض لخدع بصرية، تجعلنا نسخر من أنفسنا عندما يتضح لنا حقيقة ما شاهدناه. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T18:51+0000
2022-06-03T18:51+0000
2022-06-03T18:51+0000
نادي الفيديو
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صحيفة "ذا صن"، نشرت مقطعا مصورا لامرأة تصور ما بدا أنه كلبا يقف فوق سطح أحد المنازل.لكن عندما تحرك الحيوان والتفت برأسه ناحية المرأة تبين في النهاية أنه ليس سوى قط.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1050635719_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dbc074263572a82556f05245b578d5a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
هل يمكن أن نرى القطة كلبا؟.. فيديو
تابعنا عبر
كثيرا ما نتعرض لخدع بصرية، تجعلنا نسخر من أنفسنا عندما يتضح لنا حقيقة ما شاهدناه.
صحيفة "ذا صن"
، نشرت مقطعا مصورا لامرأة تصور ما بدا أنه كلبا يقف فوق سطح أحد المنازل.
لكن عندما تحرك الحيوان والتفت برأسه ناحية المرأة تبين في النهاية أنه ليس سوى قط.