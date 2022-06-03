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https://arabic.sputniknews.com/20220603/هل-يمكن-أن-نرى-القطة-كلبا؟-فيديو-1063052310.html
هل يمكن أن نرى القطة كلبا؟.. فيديو
هل يمكن أن نرى القطة كلبا؟.. فيديو
كثيرا ما نتعرض لخدع بصرية، تجعلنا نسخر من أنفسنا عندما يتضح لنا حقيقة ما شاهدناه. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T18:51+0000
2022-06-03T18:51+0000
نادي الفيديو
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صحيفة "ذا صن"، نشرت مقطعا مصورا لامرأة تصور ما بدا أنه كلبا يقف فوق سطح أحد المنازل.لكن عندما تحرك الحيوان والتفت برأسه ناحية المرأة تبين في النهاية أنه ليس سوى قط.
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نادي الفيديو

هل يمكن أن نرى القطة كلبا؟.. فيديو

18:51 GMT 03.06.2022
© Photo / pixabay/Couleurكلب يقف على أقدامه الخلفية
كلب يقف على أقدامه الخلفية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Photo / pixabay/Couleur
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كثيرا ما نتعرض لخدع بصرية، تجعلنا نسخر من أنفسنا عندما يتضح لنا حقيقة ما شاهدناه.
صحيفة "ذا صن"، نشرت مقطعا مصورا لامرأة تصور ما بدا أنه كلبا يقف فوق سطح أحد المنازل.
لكن عندما تحرك الحيوان والتفت برأسه ناحية المرأة تبين في النهاية أنه ليس سوى قط.
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