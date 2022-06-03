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https://arabic.sputniknews.com/20220603/هولندا-تسحق-بلجيكا-برباعية-في-دوري-الأمم-الأوروبية-1063056771.html
هولندا تسحق بلجيكا برباعية في دوري الأمم الأوروبية
هولندا تسحق بلجيكا برباعية في دوري الأمم الأوروبية
تفوق المنتخب الهولندي على مضيفه البلجيكي بأربعة أهداف لواحد، مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك بودوان، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T22:12+0000
2022-06-03T22:14+0000
منتخب هولندا
نهائيات دوري الأمم الأوروبية
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وسجل رباعية هولندا ستيفن بيرغوين (40 ق) وممفيس ديباي هدفين( 51، 66 ق) ودينزل دومفريس (62 ق)، بينما سجل هدف بلجيكا الوحيد ميتشي باتشواي (90+3).وعقب هذه النتيجة، حصد المنتخب الهولندي أول ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن بولندا، بينما تذيلت بلجيكا الترتيب بدون نقاط.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/أهداف-مباراة-إسبانيا-والبرتغال-1-1-في-دوري-الأمم-الأوروبية-فيديو-1063014405.html
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منتخب هولندا, نهائيات دوري الأمم الأوروبية

هولندا تسحق بلجيكا برباعية في دوري الأمم الأوروبية

22:12 GMT 03.06.2022 (تم التحديث: 22:14 GMT 03.06.2022)
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDهولندا تسحق بلجيكا برباعية في دوري الأمم الأوروبية 3 يونيو 2022
هولندا تسحق بلجيكا برباعية في دوري الأمم الأوروبية 3 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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تفوق المنتخب الهولندي على مضيفه البلجيكي بأربعة أهداف لواحد، مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك بودوان، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وسجل رباعية هولندا ستيفن بيرغوين (40 ق) وممفيس ديباي هدفين( 51، 66 ق) ودينزل دومفريس (62 ق)، بينما سجل هدف بلجيكا الوحيد ميتشي باتشواي (90+3).
إسبانيا والبرتغال - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
أهداف مباراة إسبانيا والبرتغال 1-1 في دوري الأمم الأوروبية... فيديو
أمس, 21:41 GMT
وعقب هذه النتيجة، حصد المنتخب الهولندي أول ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن بولندا، بينما تذيلت بلجيكا الترتيب بدون نقاط.
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