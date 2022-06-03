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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/واشنطن-تضيف-71-مؤسسة-من-روسيا-وبيلاروسيا-على-القائمة-السوداء-1063016412.html
واشنطن تضيف 71 مؤسسة من روسيا وبيلاروسيا على القائمة السوداء
واشنطن تضيف 71 مؤسسة من روسيا وبيلاروسيا على القائمة السوداء
أضافت الولايات المتحدة 71 كيانا جديدا من روسيا وروسيا البيضاء إلى قائمتها السوداء التجارية، بما في ذلك مصانع للطائرات وبناء سفن ومعاهد بحثية، بسبب العملية... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T04:22+0000
2022-06-03T04:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وتشمل العقوبات الجديدة 70 شركة روسية وكيانات مقربة من السلطات، أضافت وزارة التجارة حتى الآن 322 كيانا إلى قائمتها الاقتصادية السوداء بسبب دعم الجيش الروسي منذ فبراير.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/بوتين-الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-ضد-روسيا-على-حسابه-الخاص-بضغط-من-الحاكم-الأمريكي-1062338414.html
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أخبار أوكرانيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

واشنطن تضيف 71 مؤسسة من روسيا وبيلاروسيا على القائمة السوداء

04:22 GMT 03.06.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMوزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو
وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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أضافت الولايات المتحدة 71 كيانا جديدا من روسيا وروسيا البيضاء إلى قائمتها السوداء التجارية، بما في ذلك مصانع للطائرات وبناء سفن ومعاهد بحثية، بسبب العملية الروسية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وتشمل العقوبات الجديدة 70 شركة روسية وكيانات مقربة من السلطات، أضافت وزارة التجارة حتى الآن 322 كيانا إلى قائمتها الاقتصادية السوداء بسبب دعم الجيش الروسي منذ فبراير.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع موظفي قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بوتين: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد روسيا على حسابه الخاص بضغط من الحاكم الأمريكي
17 مايو, 13:15 GMT
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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