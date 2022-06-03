https://arabic.sputniknews.com/20220603/واشنطن-تضيف-71-مؤسسة-من-روسيا-وبيلاروسيا-على-القائمة-السوداء-1063016412.html
واشنطن تضيف 71 مؤسسة من روسيا وبيلاروسيا على القائمة السوداء
واشنطن تضيف 71 مؤسسة من روسيا وبيلاروسيا على القائمة السوداء
أضافت الولايات المتحدة 71 كيانا جديدا من روسيا وروسيا البيضاء إلى قائمتها السوداء التجارية، بما في ذلك مصانع للطائرات وبناء سفن ومعاهد بحثية، بسبب العملية... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T04:22+0000
2022-06-03T04:22+0000
2022-06-03T04:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وتشمل العقوبات الجديدة 70 شركة روسية وكيانات مقربة من السلطات، أضافت وزارة التجارة حتى الآن 322 كيانا إلى قائمتها الاقتصادية السوداء بسبب دعم الجيش الروسي منذ فبراير.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/بوتين-الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-ضد-روسيا-على-حسابه-الخاص-بضغط-من-الحاكم-الأمريكي-1062338414.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
واشنطن تضيف 71 مؤسسة من روسيا وبيلاروسيا على القائمة السوداء
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أضافت الولايات المتحدة 71 كيانا جديدا من روسيا وروسيا البيضاء إلى قائمتها السوداء التجارية، بما في ذلك مصانع للطائرات وبناء سفن ومعاهد بحثية، بسبب العملية الروسية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وتشمل العقوبات الجديدة 70 شركة روسية وكيانات مقربة من السلطات، أضافت وزارة التجارة حتى الآن 322 كيانا إلى قائمتها الاقتصادية السوداء بسبب دعم الجيش الروسي منذ فبراير.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.