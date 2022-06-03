https://arabic.sputniknews.com/20220603/واشنطن-تضيف-71-مؤسسة-من-روسيا-وبيلاروسيا-على-القائمة-السوداء-1063016412.html

واشنطن تضيف 71 مؤسسة من روسيا وبيلاروسيا على القائمة السوداء

واشنطن تضيف 71 مؤسسة من روسيا وبيلاروسيا على القائمة السوداء

أضافت الولايات المتحدة 71 كيانا جديدا من روسيا وروسيا البيضاء إلى قائمتها السوداء التجارية، بما في ذلك مصانع للطائرات وبناء سفن ومعاهد بحثية، بسبب العملية... 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T04:22+0000

2022-06-03T04:22+0000

2022-06-03T04:22+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وتشمل العقوبات الجديدة 70 شركة روسية وكيانات مقربة من السلطات، أضافت وزارة التجارة حتى الآن 322 كيانا إلى قائمتها الاقتصادية السوداء بسبب دعم الجيش الروسي منذ فبراير.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220517/بوتين-الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-ضد-روسيا-على-حسابه-الخاص-بضغط-من-الحاكم-الأمريكي-1062338414.html

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أخبار أوكرانيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا