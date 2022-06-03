https://arabic.sputniknews.com/20220603/وسط-ضغوط-أمريكية-وأوروبية-ما-تداعيات-إصدار-مجلس-المحافظين-قرار-إدانة-لإيران؟-1063050894.html

وسط ضغوط أمريكية وأوروبية... ما تداعيات إصدار مجلس المحافظين قرار إدانة لإيران؟

وسط ضغوط أمريكية وأوروبية... ما تداعيات إصدار مجلس المحافظين قرار إدانة لإيران؟

في الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات النووية في فيينا، تحدثت تقارير إعلامية عن ضغوط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية من أجل دفع مجلس محافظي... 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T18:12+0000

2022-06-03T18:12+0000

2022-06-03T18:12+0000

العالم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران

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وشدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان على ضرورة الابتعاد عن الأجواء الدعائية غير البناءة في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن تحقيق اتفاق في فيينا ممكن إذا التزم الجميع بالواقعية والدبلوماسية بدلا من التهديد.وطرح البعض تساؤلات بشأن الأهداف الأمريكية وراء الضغط على الوكالة لإدانة إيران، ومدى تأثير أي قرار يمكن أن يصدر عن الوكالة ضد إيران، على المفاوضات النووية في فيينا.إيران والوكالة الدوليةوحذر عبد اللهيان، الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ أي إجراء سياسي ضدها، لافتا إلى أن رد إيران سيكون مؤثرا وفوريا. حسب وكالة أنباء فارس، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة.وأكد عبد اللهيان أن بلاده عازمة على التوصل إلى مواصلة مفاوضات فيينا للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم، محذرا من أي إجراء سياسي من قبل أمريكا والدول الأوروبية الثلاث في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا أنه سيواجه بلا شك ردا مناسبا ومؤثرا وعاجلا من قبل إيران.وأوضح أن ذلك سيجعل مسار المفاوضات أكثر صعوبة وتعقيدا، مشيرا إلى استعداد إيران ورغبتها في مواصلة المفاوضات واختتامها بطريقة واقعية ومتفق عليها.كما اعتبر عبد اللهيان زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى تل أبيب، بأنه يتعارض مع مبدأ الحياد والمكانة التقنية والمهنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.من جهته، أكد بوريل على ضرورة مواصلة المشاورات والتركيز على استمرار المفاوضات لإعادة جميع الأطراف إلى التزامات الاتفاق النووي.تأثير سلبياعتبر الدكتور محمد محسن أبوالنور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية (أفايب) أن مشروع القرار المحتمل بإدانة إيران من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من شأنه أن يزيد من الضغوط على إيران، حيث لم تستجب لكل المباحثات التي قام بها رافائيل جروس مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.ويرى أبوالنور، أنه في حال إصدار قرار من قبل مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية، الأسبوع المقبل، سيكون هناك تأثير سلبي على مصير المفاوضات النووية بين إيران والمجموعة الدولية في فيينا.وعن إمكانية استئناف مفاوضات فيينا قريبًا بعد توقفها عن العمل، قال إن الولايات المتحدة الأمريكية رأت أن تؤجلها إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، والمقرر عقدها في خريف هذا العام.ورقة ضغطبدوره اعتبر الدكتور عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني، أن الضغوط الأمريكية والأوروبية على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إدانة إيران، هي محاولة أمريكية لاستغلال ورقة جديدة للضغط على إيران ومساومتها في المفاوضات من أجل حصد عدة مكاسب.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تعهد الولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع عراقيل عدة في كل مرة يقترب فيها المجتمع الدولي من مشروع لحل الخلافات مع إيران فيما يخص المفاوضات النووية، وهذا ما حدث على مدار مفاوضات فيينا.وكانت إسرائيل قد قدمت شكوى ضد إيران ستنظر بها الوكالة قريباً، كما تعمل واشنطن على استصدار قرار من مجلس المحافظين بإدانة إيران أمام المجتمع الدولي، وهو ما يسهل على واشنطن وأوروبا استصدار قرار أممي بإدانة طهران، ومن ثم تطبيق عقوبات دولية عليها بخلاف العقوبات الأمريكية.وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018.وأعادت واشنطن، إثر انسحابها من الاتفاق - فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://arabic.sputniknews.com/20211126/-أمريكا-تهدد-بالتصعيد-ضد-إيران-في-وكالة-الطاقة-الذرية-1053286693.html

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العالم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, إيران