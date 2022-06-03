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https://arabic.sputniknews.com/20220603/يمنية-تشعل-النار-في-ثوبها-تنديدا-باختطاف-زوجها-فيديو-1063025334.html
يمنية تشعل النار في ثوبها تنديدا باختطاف زوجها... فيديو
يمنية تشعل النار في ثوبها تنديدا باختطاف زوجها... فيديو
أحرقت سيدة يمنية ثوبها على الهواء، تنديدا باختطاف زوجها وما تتعرض له أسرتها من ظلم وانتهاكات. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T10:18+0000
2022-06-03T10:18+0000
الحرب على اليمن
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وأفادت قناة "المهرية" الفضائية اليمنية، بأن السيدة أقدمت على حرق ثوبها بسبب اختطاف زوجها من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وفقا للسيدة.ونقلت القناة عن شهود عيان، قولهم "إن السيدة هي زوجة مدرس، وأحرقت ثوبها بجوار منزلها، في قرية الراحة، بمديرية حزم العدين غرب محافظة إب".وأكد الشهود أنها قامت بذلك "تنديدا بالظلم الذي تتعرض له من قبل قيادي حوثي معين من قبل جماعة "الحوثيين" وكيلا لمحافظة إب".وتداول ناشطون مقطعا يوثق قيام الزوجة بإحراق ردائها، في محاولة ذاتية إلى لفت الانتباه لمعاناة أطفالها وأسرتها، في الوقت الذي استنجدت بكل قبائل اليمن عامة وقبيلة بيت الجعفري خاصة.
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن

يمنية تشعل النار في ثوبها تنديدا باختطاف زوجها... فيديو

10:18 GMT 03.06.2022
CC BY-SA 3.0 / Jialiang Gao / Buildings inside the high-rise town of Shibam, Wadi Hadhramaut (or Hadhramout, Hadramawt) Yemen, with traditional windows and doors.مباني مدينة شبام، اليمن
مباني مدينة شبام، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
CC BY-SA 3.0 / Jialiang Gao / Buildings inside the high-rise town of Shibam, Wadi Hadhramaut (or Hadhramout, Hadramawt) Yemen, with traditional windows and doors.
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أحرقت سيدة يمنية ثوبها على الهواء، تنديدا باختطاف زوجها وما تتعرض له أسرتها من ظلم وانتهاكات.
وأفادت قناة "المهرية" الفضائية اليمنية، بأن السيدة أقدمت على حرق ثوبها بسبب اختطاف زوجها من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وفقا للسيدة.
ونقلت القناة عن شهود عيان، قولهم "إن السيدة هي زوجة مدرس، وأحرقت ثوبها بجوار منزلها، في قرية الراحة، بمديرية حزم العدين غرب محافظة إب".
وأكد الشهود أنها قامت بذلك "تنديدا بالظلم الذي تتعرض له من قبل قيادي حوثي معين من قبل جماعة "الحوثيين" وكيلا لمحافظة إب".
وتداول ناشطون مقطعا يوثق قيام الزوجة بإحراق ردائها، في محاولة ذاتية إلى لفت الانتباه لمعاناة أطفالها وأسرتها، في الوقت الذي استنجدت بكل قبائل اليمن عامة وقبيلة بيت الجعفري خاصة.
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