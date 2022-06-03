https://arabic.sputniknews.com/20220603/-تركيا-تعلن-تحييد-5-عناصر-من-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1063037533.html
تركيا تعلن تحييد 5 عناصر من "العمال الكردستاني" شمالي العراق
تركيا تعلن تحييد 5 عناصر من "العمال الكردستاني" شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع الوطني التركية، اليوم الجمعة، تحييد خمسة من مقاتلي حزب "العمال الكردستاني" في سياق العملية العسكرية في شمال العراق. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T12:35+0000
2022-06-03T12:35+0000
2022-06-03T12:35+0000
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وقالت الإدارة العسكرية التركية: "إن قواتنا المسلحة التركية تواصل القتال بشكل فعال وحاسم ضد الإرهابيين. وتم تحييد خمسة إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق".يذكر أن أنقرة كانت قد بدأت العملية العسكرية الجديدة ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق في 17 أبريل/نيسان، فيما انتقد العراق العملية التركية في أراضيه، قائلا إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.وبدأ الصراع العسكري بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في عام 1984 وتطور في عام 2015، حيث تستهدف القوات المسلحة التركية أحيانا القواعد العسكرية لحزب العمال الكردستاني الواقعة في الجزء الشمالي من العراق.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه منذ يوليو/ تموز 2015 قُتل 6000 من أعضاء حزب العمال الكردستاني في تركيا و6900 خارج البلاد، كما فقدت تركيا أكثر من 1200 جندي في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/تركيا-تعلن-تحييد-عنصرين-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1058906927.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, العراق, حزب العمال الكردستاني
تركيا تعلن تحييد 5 عناصر من "العمال الكردستاني" شمالي العراق
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أعلنت وزارة الدفاع الوطني التركية، اليوم الجمعة، تحييد خمسة من مقاتلي حزب "العمال الكردستاني" في سياق العملية العسكرية في شمال العراق.
وقالت الإدارة العسكرية التركية: "إن قواتنا المسلحة التركية تواصل القتال بشكل فعال وحاسم ضد الإرهابيين. وتم تحييد خمسة إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق".
يذكر أن أنقرة كانت قد بدأت العملية العسكرية
الجديدة ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق في 17 أبريل/نيسان، فيما انتقد العراق العملية التركية في أراضيه، قائلا إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.
وبدأ الصراع العسكري بين تركيا وحزب العمال الكردستاني
في عام 1984 وتطور في عام 2015، حيث تستهدف القوات المسلحة التركية أحيانا القواعد العسكرية لحزب العمال الكردستاني الواقعة في الجزء الشمالي من العراق.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه منذ يوليو/ تموز 2015 قُتل 6000 من أعضاء حزب العمال الكردستاني في تركيا و6900 خارج البلاد، كما فقدت تركيا أكثر من 1200 جندي في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني.