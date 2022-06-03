https://arabic.sputniknews.com/20220603/-مسؤول-الصناعة-بالاتحاد-الأفريقي-التجارة-البينية-في-قارتنا-لا-تتعدى-14-وهذه-أبرز-المعوقات--1063035267.html

مسؤول "الصناعة" بالاتحاد الأفريقي: التجارة البينية في قارتنا لا تتعدى 14% وهذه أبرز المعوقات

مسؤول "الصناعة" بالاتحاد الأفريقي: التجارة البينية في قارتنا لا تتعدى 14% وهذه أبرز المعوقات

قال حسين حسن حسين رئيس الصناعة والتعدين والابتكار بمفوضية الاتحاد الأفريقي، إن العديد من المعوقات تقف أمام عمليات الاستثمار الصناعي في القارة الأفريقية. 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T12:13+0000

2022-06-03T12:13+0000

2022-06-03T12:13+0000

اقتصاد

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وأضاف حسين في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الصناعة من أكثر القطاعات الاقتصادية تعقيدا، خاصة أنها لديها تقاطعات مع معظم القطاعات الأخرى بما فيها الطاقة والبنية التحتية، قوانين الاستثمار، التمويل، القوانين المنظمة، التأمين وضمان مخاطر التصنيع، والعديد من القطاعات.وأوضح المسؤول أن التجارة البينية في أفريقيا لا تتعدى 14%، وأن السبب الأساسي هو تشابه الهياكل الإنتاجية والمنتجات والصادرات الأفريقية، إذ أن معظم الدول تعتمد على المواد الخام، إضافة لبعض المعوقات المذكورة.ولفت إلى أن معظم الاقتصادات في آسيا هي صناعية ونجحت في تحقيق طفرة كبيرة في التنمية الصناعية، إذ تصل التجارة البينية إلى نحو 40 %، وهو ما يفسر أن الصناعة من العوامل الأساسية في التكامل.وأشار إلى أن السوق الأفريقية تحتوي على 1.3 مليار نسمة، وأن الصادرات المصرية لديها قدرة على المنافسة بالسوق الأفريقية، لكن بعض المعوقات ترتبط بضمان الصادرات بشكل كاف، خاصة أن غياب المعلومات عن المصدر من أهم العوامل التي يجب توفيرها حتى يتعرف المصدر على احتياجات السوق بشكل كامل.وحول دور الاتحاد الأفريقي في دعم التنمية الصناعية في القارة، أوضح أن الاتحاد يعد منصة هامة لتلاقي الدول من أجل توحيد المواقف والأفعال تجاه القضايا المشتركة، وجعل أفريقيا تتحدث بصوت واحد.ويرى أن الاتحاد يقوم بالتنسيق بين الدول الأفريقية من أجل تحقيق أعلى مصلحة للقارة، لكن الدور الأهم يرتبط بالرؤية المشتركة والتجمعات الإقليمية والتي تضم مجموعة من الدول تشترك وتتعاون فيما بينها.وتابع أن المنتدى الاقتصادي الروسي- الأفريقي، الذي استضافته روسيا في العام 2019، والذي حضره القادرة الأفريقية والتجمعات الإقليمية كان ناجحا بدرجة كبيرة.وشدد على أن روسيا كدولة متقدمة لديها الكثير الذي يمكن أن تقدمه للدول الأفريقية، وأنها نجحت في توثيق التعاون مع عدد من الدول الأفريقية.

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