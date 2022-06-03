https://arabic.sputniknews.com/20220603/--افتتاح-أول-متحف-روسي-في-القدس---1063042712.html

افتتاح أول متحف روسي في القدس

افتتاح أول متحف روسي في القدس

قال رئيس مجلس الجمعية الفلسطينية الأرثوذكسية الإمبراطورية "إيبو"، إيغور أشوربيلي، اليوم الجمعة، إن أول متحف روسي مسجل رسميا في القدس سيفتتح في يونيو/حزيران على... 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T13:46+0000

2022-06-03T13:46+0000

2022-06-03T13:46+0000

العالم العربي

روسيا

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ونوه أشوربيلي خلال مشاركته في احتفال مخصص للذكرى الـ140 للجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية، والذي يقام في الثالث من يونيو/ حزيران من كل عام، والذي تم هذا العام في موسكو، إلى أن "العشرات من المعارض والفعاليات تقام على أراضي مجمع سيرجيفسكي"، وأن الأرشيف التاريخي، ومدرسة الأحد تم ترميمها وتشغيلها، كما تم إنشاء مكتبة جديدة من الكتب التي تبرع بها المواطنون.وبين أشوربيلي أنه في هذه المناسبة سيتم افتتاح أول متحف روسي في القدس، مسجلا كمتحف رسمي في السجل العقاري للمتاحف في إسرائيل.وأوضح أن النقوش الرسمية السابقة على المعالم التاريخية لإسرائيل كانت باللغة الإنجليزية والعبرية فقط، وأحيانا باللغة العربية، وقال: "لقد تلقينا إذنا لـ 6 لوحات، لستة مرافق تابعة لـ"إيبو"، بما في ذلك في مجمع سيرجيفسكي".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد كشف اليوم الجمعة، عن وجود تقدم في قضية نقل ملكية كنيسة القديس ألكسندر نيفسكي الشهيرة عالميا في القدس إلى روسيا، مازحا أن هذه العملية يجب أن تكتمل قبل أن يفوز نادي دينامو لكرة القدم بكأس روسيا.وقال لافروف: "هناك تقدم وهذا واضح. السلطات الإسرائيلية تظهر تفهما لضرورة هذه الاستعادة العادلة".ونوه لافروف في اجتماع مخصص للذكرى الـ140 للجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية: "أنا متأكد من أننا سنكمل هذه العملية في المستقبل القريب ولن ننتظر حتى يفوز دينامو بكأس روسيا. سنفعل ذلك بعد فترة وجيزة من فوز سبارتاك بالكأس". المجتمع الإمبراطوري الأرثوذكسي الفلسطيني.وكان مدير الاتصالات لمجلس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية خارج روسيا، نيكولاس أوخوتين، قد أكد في وقت سابق، أن الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية، التي تمتلك كنيسة القديس ألكسندر نيفسكي الشهيرة عالميا في القدس، لن تعترض على نقل ملكيتها إلى روسيا في حالة إسناد القيادة الرعوية للكنيسة إلى الجمعية.

https://arabic.sputniknews.com/20220603/لافروف-عملية-نقل-ملكية-كنيسة-ألكسندر-من-القدس-إلى-روسيا-تشهد-تقدما-وستنتهي-قريبا---1063041014.html

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