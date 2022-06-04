https://arabic.sputniknews.com/20220604/أب-يقفز-في-حمام-السباحة-لينقذ-طفله-الرضيع-من-غرق-شبه-مؤكد-فيديو---1063088852.html
أب يقفز في حمام سباحة لينقذ طفله الرضيع من غرق شبه مؤكد... فيديو
أب يقفز في حمام سباحة لينقذ طفله الرضيع من غرق شبه مؤكد... فيديو
نجح أب في إنقاذ طفله الرضيع من غرق شبه مؤكد في حمام سباحة بعد أن القى بنفسه في المياه. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T16:48+0000
2022-06-04T16:48+0000
2022-06-04T16:48+0000
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وأظهر مقطع مصور نشرته صحيفة "ذا صن" الطفل الصغير وهو يسير بجوار حمام السباحة قبل أن يقرر النزول فيه.وبينما يصارع الطفل الذي كان بمفرده الغرق، يخرج والده مسرعا من مكان مجاور ويلقي بنفسه في المياه وينجح في إنقاذ الرضيع الذي أوشك على الغرق.وبمجرد إمساك الأب بالطفل قام برفعه وحدق النظر إليه في محاولة على ما يبدو للتأكد من سلامته.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
أب يقفز في حمام سباحة لينقذ طفله الرضيع من غرق شبه مؤكد... فيديو
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نجح أب في إنقاذ طفله الرضيع من غرق شبه مؤكد في حمام سباحة بعد أن القى بنفسه في المياه.
وأظهر مقطع مصور نشرته صحيفة "ذا صن" الطفل الصغير وهو يسير بجوار حمام السباحة قبل أن يقرر النزول فيه.
وبينما يصارع الطفل الذي كان بمفرده الغرق، يخرج والده مسرعا من مكان مجاور ويلقي بنفسه في المياه وينجح في إنقاذ الرضيع الذي أوشك على الغرق.
وبمجرد إمساك الأب بالطفل قام برفعه وحدق النظر إليه في محاولة على ما يبدو للتأكد من سلامته.