https://arabic.sputniknews.com/20220604/أجهزة-الأمن-الجزائرية-تعثرعلى-جثتي-شابين-على-متن-طائرة-1063084855.html

أجهزة الأمن الجزائرية تعثرعلى جثتي شابين على متن طائرة

أجهزة الأمن الجزائرية تعثرعلى جثتي شابين على متن طائرة

عثرت أجهزة الأمن الجزائرية، اليوم السبت، على جثتي شابين على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية. 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T15:33+0000

2022-06-04T15:33+0000

2022-06-04T15:33+0000

العالم العربي

الجزائر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/07/1047423190_0:79:2209:1321_1920x0_80_0_0_e7bf029e94023aadccafb8b3b0885925.jpg

وأشار بيان للمديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه في حدود الساعة الخامسة من فجر اليوم السبت، تم العثور على جثتين تعودان لشابين، تقدر أعمارهما بين 20 و23 عاما، داخل طائرة متوقفة في أرضية مطار هواري بومدين الدولي في العاصمة الجزائرية، وفقا لجريدة "الشروق" الجزائرية.من جهتها، أفادت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أن مصدرا نقابيا تابع للخطوط الجوية الجزائرية للأناضول، قال إن الشابين "عثر عليهما صباح السبت من طرف فرق فنية تابعة للشركة بمقصورة الأمتعة على متن طائرة تجارية كانت ستتجه إلى مطار أورلي الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس". ورجح المصدر، أن سبب صعود الشابين إلى الطائرة مطلع يونيو/حزيران الجاري قد يكون "بغرض الهجرة بطريقة غير نظامية نحو أوروبا".بدوره أكد بيان الأمن أنه تم فتح تحقيق من قبل محكمة الدار البيضاء للوقوف على ملابسات الحادث.وجدير بالذكر أنه كان قد انتشر خبر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل عدة أشهر مفاده نجاح وصول مراهقا من ولاية قسنطينة إلى مطار "شارل دوغول" الدولي في باريس، بعد أن اتخذ من صندوق عجلات طائرة تابعة للخطوط الجزائرية مخبأ له، الأمر الذي دفع ​​​​​​​بالسلطات الفرنسية إلى الإعلان عن التكفل بالمراهق في مركز رعاية كونه قاصرا ولم يبلغ سن الرشد القانونية، بحسب الوكالة.

https://arabic.sputniknews.com/20220601/الجزائر-سوناطراك-تشرع-في-إنتاج-النفط-داخل-حقل-جديد-1062964836.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, الجزائر