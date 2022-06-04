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أردوغان: الناتو ليس منظمة لضمان أمن التنظيمات الإرهابية
أردوغان: الناتو ليس منظمة لضمان أمن التنظيمات الإرهابية
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه ليس منظمة لضمان أمن الجماعات الإرهابية. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T14:25+0000
2022-06-04T14:25+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، أثناء مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية، بأنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي: "أقولها بشكل واضح وصريح، الناتو ليس منظمة تضمن أمن التنظيمات الإرهابية".وأوضح أنه أبلغ ذلك الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال اتصال هاتفي أمس الجمعة.وقال أردوغان إن أعضاء حزب العمال الكردستاني "يصولون ويجولون ويحملون صور زعيمهم كيفما يشاؤون" بالسويد وفنلندا.وأشار الرئيس التركي، إلى أن أتباع حزب العمال الكردستاني ينظمون تظاهراتهم ضد أنقرة تحت حماية الشرطة بدول مثل السويد وفنلندا وألمانيا وفرنسا وهولندا.وأكد أنه لا يمكن لبلاده تكرار الخطأ الذي ارتكبته في السابق، عندما وافقت على عودة اليونان للناتو، متهما أثينا باحتضان أعضاء تنظيمات إرهابية.وكان أردوغان قد أكد في وقت سابق أن موافقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا للناتو مرهونة بمدى مراعاة البلدين للمخاوف الأمنية التركية.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/تركيا-هلسنكي-وستوكهولم-لم-تتخذا-خطوات-استجابة-لمطالب-أنقرة-1063078105.html
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أخبار تركيا اليوم, الناتو

أردوغان: الناتو ليس منظمة لضمان أمن التنظيمات الإرهابية

14:25 GMT 04.06.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه ليس منظمة لضمان أمن الجماعات الإرهابية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، أثناء مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية، بأنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
علما الاتحاد الأوروبي وتركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
تركيا: هلسنكي وستوكهولم لم تتخذا خطوات استجابة لمطالب أنقرة
13:18 GMT
وقال الرئيس التركي: "أقولها بشكل واضح وصريح، الناتو ليس منظمة تضمن أمن التنظيمات الإرهابية".
وأوضح أنه أبلغ ذلك الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال اتصال هاتفي أمس الجمعة.
وقال أردوغان إن أعضاء حزب العمال الكردستاني "يصولون ويجولون ويحملون صور زعيمهم كيفما يشاؤون" بالسويد وفنلندا.
وأشار الرئيس التركي، إلى أن أتباع حزب العمال الكردستاني ينظمون تظاهراتهم ضد أنقرة تحت حماية الشرطة بدول مثل السويد وفنلندا وألمانيا وفرنسا وهولندا.
وأكد أنه لا يمكن لبلاده تكرار الخطأ الذي ارتكبته في السابق، عندما وافقت على عودة اليونان للناتو، متهما أثينا باحتضان أعضاء تنظيمات إرهابية.
وكان أردوغان قد أكد في وقت سابق أن موافقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا للناتو مرهونة بمدى مراعاة البلدين للمخاوف الأمنية التركية.
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