https://arabic.sputniknews.com/20220604/أكبر-شخص-في-العالم-يعبرالمحيط-الهادئ-دون-توقف--1063082011.html

أكبر شخص في العالم يعبر المحيط الهادئ دون توقف

أكبر شخص في العالم يعبر المحيط الهادئ دون توقف

حقق مغامر المحيط الياباني كينيتشي هوري، اليوم السبت، لقب أكبر شخص في العالم يقوم برحلة منفردة بدون توقف بطول 8.500 كيلومتر عبر المحيط الهادئ على متن يخت. 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T14:31+0000

2022-06-04T14:31+0000

2022-06-04T14:32+0000

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ووصل هوري، 83 عاما، إلى قناة كي، التي تفصل بين محافظتي واكاياما وتوكوشيما في غرب اليابان، على متن قاربه "سنتوري ميرميد 3"، الذي يبلغ طوله 6 أمتار ويبلغ وزنه طنا واحدا، في الساعة 2:39 صباحا، بعد الإبحار من سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، في 27 مارس/آذار.وقال هوري "أنا سعيد للغاية لأنني تمكنت من العودة إلى المنزل دون مشاكل كبيرة"، مضيفا "أنا ممتن للدعم الذي تلقيته منكم جميعا"ن وفقا لموقع "kyodonews".وتعتمد المراكب الشراعية، التي قطع هوري بها هاواي في أبريل/نيسان، على الألواح الشمسية لتلبية احتياجات الكهرباء على متنها، كما استخدم البحار الشجاع هاتفا يعمل بالأقمار الصناعية للتحدث مع موظفيه وغيرهم ممن يقيمون على اليابسة.وتتبعت الرحلة طريقا مشابها للطريق الذي قطعه قبل 60 عاما عندما أصبح أول رجل على يخت يعبر المحيط الهادئ بمفرده دون التوقف في أي ميناء، حيث أبحر هوري، البالغ من العمر آنذاك 23 عاما، إلى مدينة الساحل الغربي من نيشينوميا بمحافظة هيوغو، في حوالي 90 يوما، ولم يكن يحمل جواز سفر، الأمر الذب أكسبه شهرة واسعة، وكتب على أساسها أكثر الكتب مبيعا.وواصل هوري خوض غمار البحار، بما في ذلك القيام برحلة فردية بدون توقف حول العالم في أوائل السبعينيات. وفي عام 2008، أبحر بقارب يعمل بالطاقة الموجية لحوالي 7000 كيلومتر من هاواي إلى القناة.وأشار المغامر الياباني إلى أنه يريد الاستمرار في تحدي نفسه حتى يتخطى عمره المئة عام.

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