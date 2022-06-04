https://arabic.sputniknews.com/20220604/ألبانيا-البرلمان-ينتخب-قائد-الجيش-رئيسا-للبلاد-1063097901.html
ألبانيا.. البرلمان ينتخب قائد الجيش رئيسا للبلاد
ألبانيا.. البرلمان ينتخب قائد الجيش رئيسا للبلاد
صوت البرلمان الألباني، اليوم السبت، على انتخاب وزير الدفاع باجرام بيجاج رئيسا جديدا للبلاد، وهو منصب شرفي إلى حد كبير. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T20:28+0000
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وبتأييد 78 صوتا في البرلمان المؤلف من 140 مقعدا، سيدير بيجاج أعلى منصب في ألبانيا خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق "رويترز".وانتخب بيجاج في الجولة الرابعة من التصويت بعد فشل ثلاث جولات سابقة في التوصل إلى توافق.وأصبح اللواء بجرام بيجاج (55 عاما) وزير للدفاع عام 2020 بعد أن شغل مناصب مختلفة داخل الجيش، بما في ذلك في المستشفيات العامة والعسكرية، وتدرب في الولايات المتحدة على القيادة الطبية الاستراتيجية وإدارة الدفاع.وسيتولى بيجاج منصبه في يوليو/تموز المقبل من الرئيس المنتهية ولايته إلير ميتا.خلال الجولات الثلاث الأولى، كانت هناك حاجة لأغلبية ثلاثة أخماس الأصوات للتصويت على الرئيس الجديد، وتم انتخاب بيجاج بأغلبية بسيطة بأصوات الحزب الاشتراكي الحاكم برئاسة رئيس الوزراء إيدي راما.وقال راما: "لقد منحنا ألبانيا رئيسا طبيعيا، شخصية لا جدال فيها في نزاهته وإنسانيته والتزامه تجاه البلاد وشعبها".وبيجاج هو ثامن رئيس لألبانيا ما بعد الشيوعية والثالث من الرتب العسكرية.والرئاسة في ألبانيا مدة ولايتها خمس سنوات، وهي منصب شرفي إلى حد كبير لكن الرئيس يتمتع ببعض السلطات على القضاء والقوات المسلحة.
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ألبانيا.. البرلمان ينتخب قائد الجيش رئيسا للبلاد
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صوت البرلمان الألباني، اليوم السبت، على انتخاب وزير الدفاع باجرام بيجاج رئيسا جديدا للبلاد، وهو منصب شرفي إلى حد كبير.
وبتأييد 78 صوتا في البرلمان المؤلف من 140 مقعدا، سيدير بيجاج أعلى منصب في ألبانيا خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق "رويترز
".
وانتخب بيجاج في الجولة الرابعة من التصويت بعد فشل ثلاث جولات سابقة في التوصل إلى توافق.
وأصبح اللواء بجرام بيجاج (55 عاما) وزير للدفاع عام 2020 بعد أن شغل مناصب مختلفة داخل الجيش، بما في ذلك في المستشفيات العامة والعسكرية، وتدرب في الولايات المتحدة على القيادة الطبية الاستراتيجية وإدارة الدفاع.
وسيتولى بيجاج منصبه في يوليو/تموز المقبل من الرئيس المنتهية ولايته إلير ميتا.
خلال الجولات الثلاث الأولى، كانت هناك حاجة لأغلبية ثلاثة أخماس الأصوات للتصويت على الرئيس الجديد، وتم انتخاب بيجاج بأغلبية بسيطة بأصوات الحزب الاشتراكي الحاكم برئاسة رئيس الوزراء إيدي راما.
وقال راما: "لقد منحنا ألبانيا
رئيسا طبيعيا، شخصية لا جدال فيها في نزاهته وإنسانيته والتزامه تجاه البلاد وشعبها".
وبيجاج هو ثامن رئيس لألبانيا ما بعد الشيوعية والثالث من الرتب العسكرية.
والرئاسة في ألبانيا مدة ولايتها خمس سنوات، وهي منصب شرفي إلى حد كبير لكن الرئيس يتمتع ببعض السلطات على القضاء والقوات المسلحة.