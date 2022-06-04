https://arabic.sputniknews.com/20220604/أنصار-الله-تدعو-السعودية-إلى-انتهاز-فرصة-تمديد-وقف-إطلاق-النار-في-اليمن-1063072711.html

"أنصار الله" تدعو السعودية إلى انتهاز فرصة تمديد وقف إطلاق النار في اليمن

"أنصار الله" تدعو السعودية إلى انتهاز فرصة تمديد وقف إطلاق النار في اليمن

دعا رئيس اللجنة العسكرية اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، اللواء الركن يحيى عبد الله الرزامي، "التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لاغتنام فرصة... 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T11:35+0000

2022-06-04T11:35+0000

2022-06-04T11:35+0000

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وأوضح الرزامي، أن "تمديد الهدنة فرصة يجب استغلالها من قبل الطرف الآخر لإبداء حسن النوايا وتنفيذ ما تعثر من بنودها خلال الفترة الماضية"، مضيفا أن "المبادرة التي، تم إطلاقها خلال الجولة الأولى من النقاشات، لا تزال قائمة وهي تساعد على فتح العديد من الطرق في تعز وغيرها من المحافظات"، حسب موقع "المسيرة نت".وأعرب عن أمله أن "يحمل الطرف الآخر في هذه الجولة رؤية واضحة وجدية أكبر لإحراز تقدم في هذا الملف الهام"، مجددا حرص أنصار الله على "التنفيذ الكامل للهدنة دون انتقائية وبما يحقق الأمن والاستقرار ويجلب السلام العادل والمشرف لكل اليمنيين".ووصل أعضاء اللجنة العسكرية التابعة لأنصار الله، أمس الجمعة، إلى العاصمة الأردنية قادمين من مسقط وذلك للمشاركة في الجولة الثانية من النقاشات التي تجرى ضمن الهدنة الأممية في اليمن، مؤكدين أن "المشاركة في الجولة الثانية من النقاشات تأتي استمرارا للنقاشات السابقة وتنفيذا لمخرجات الجولة الأولى".وأعن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الخميس الماضي، عن استجابة أطراف النزاع في اليمن لاقتراح الأمم المتحدة على تجديد الهدنة لمدة شهرين تنتهي في أغسطس/ آب المقبل.وقال غروندبرغ إن "الأطراف قدموا بصيص أمل لليمنيين بأنه من الممكن إنهاء هذا النزاع المدمر"، مؤكدا أنه يعتمد على التعاون المستمر للأطراف بنيّة حسنة، لبناء الثقة، واستغلال الزخم المتاح لتوفير مستقبل يعم فيه السلام في اليمن.يذكر أنه في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220530/زعيم-أنصار-الله-يتهم-التحالف-بالتخطيط-لتصعيد-عسكري-واقتصادي-في-اليمن-1062906668.html

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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الجيش اليمني, أخبار السعودية اليوم