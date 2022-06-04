https://arabic.sputniknews.com/20220604/إجلاء-الرئيس-الأمريكي-بعد-اختراق-طائرة-المجال-الجوي-لمنزله--1063097384.html
إجلاء الرئيس الأمريكي بعد اختراق طائرة المجال الجوي لمنزله
إجلاء الرئيس الأمريكي بعد اختراق طائرة المجال الجوي لمنزله
أعلن البيت الأبيض أن طائرة خاصة صغيرة اخترقت اليوم السبت بالخطأ المجال الجوي المحظور بالقرب من منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يقضي فيه عطلته في ولاية... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T19:58+0000
2022-06-04T19:58+0000
2022-06-04T19:58+0000
الرئيس الأمريكي
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ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن البيت الأبيض وجهاز الخدمة السرية أن هذا الأمر أدى إلى إجلاء الرئيس والسيدة الأولى لفترة وجيزة.وذكر البيت الأبيض، أنه لم يكن هناك أي تهديد لبايدن وأسرته وأنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، موضحا أنه بعد تقييم الوضع، عاد الرئيس الأمريكي وزوجته جيل إلى منزلهما في شاطئ ريهوبوث.وقالت وكالة الخدمة السرية في بيان إن الطائرة اقتيدت على الفور من المجال الجوي المحظور بعد أن دخلت بالخطأ منطقة آمنة.وأوضحت أنها ستجري مقابلة مع الطيار الذي وفقا للتحقيق الأولي لم يكن على قناة إرسال لاسلكي مناسبة ولم يكن يتبع إرشادات الرحلة المنشورة.وكما هو معتاد بالنسبة للرحلات الرئاسية خارج واشنطن، نشرت إدارة الطيران الفيدرالية قيود الطيران في وقت مبكر هذا الأسبوع قبل زيارة بايدن للبلدة المطلة على الشاطئ.تشمل القيود منطقة حظر طيران نصف قطرها 10 أميال ضمن منطقة محظورة بطول 30 ميلا.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/بايدن-يرسل-ماسك-إلى-القمر-بعد-كلامه-عن-الاقتصاد-الأمريكي-1063059508.html
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الرئيس الأمريكي
إجلاء الرئيس الأمريكي بعد اختراق طائرة المجال الجوي لمنزله
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أعلن البيت الأبيض أن طائرة خاصة صغيرة اخترقت اليوم السبت بالخطأ المجال الجوي المحظور بالقرب من منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يقضي فيه عطلته في ولاية ديلاوير المطلة على المحيط الأطلسي.
ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن البيت الأبيض وجهاز الخدمة السرية أن هذا الأمر أدى إلى إجلاء الرئيس والسيدة الأولى لفترة وجيزة.
وذكر البيت الأبيض، أنه لم يكن هناك أي تهديد لبايدن وأسرته وأنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، موضحا أنه بعد تقييم الوضع، عاد الرئيس الأمريكي
وزوجته جيل إلى منزلهما في شاطئ ريهوبوث.
وقالت وكالة الخدمة السرية في بيان إن الطائرة اقتيدت على الفور من المجال الجوي المحظور بعد أن دخلت بالخطأ منطقة آمنة.
وأوضحت أنها ستجري مقابلة مع الطيار الذي وفقا للتحقيق الأولي لم يكن على قناة إرسال لاسلكي مناسبة ولم يكن يتبع إرشادات الرحلة المنشورة.
وكما هو معتاد بالنسبة للرحلات الرئاسية خارج واشنطن، نشرت إدارة الطيران الفيدرالية قيود الطيران في وقت مبكر هذا الأسبوع قبل زيارة بايدن للبلدة المطلة على الشاطئ.
تشمل القيود منطقة حظر طيران نصف قطرها 10 أميال ضمن منطقة محظورة بطول 30 ميلا.