https://arabic.sputniknews.com/20220604/إخماد-حريق-اندلع-في-حقل-للحنطة-في-كركوك-1063074729.html
إخماد حريق اندلع في حقل للحنطة بمدينة كركوك العراقية
إخماد حريق اندلع في حقل للحنطة بمدينة كركوك العراقية
أعلنت السلطات العراقية في كركوك، اليوم السبت، سيطرتها على حريق اندلع في حقل حنطة. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T12:06+0000
2022-06-04T12:06+0000
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العراق
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وأشار مدير الدفاع المدني في كركوك العميد صالح محمد حسين: إلى أن "فرق الدفاع المدني بمحافظة كركوك تمكنت من إخماد حريق اندلع في أحد حقول الحنطة بمنطقة الدبس"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وأضاف أن "الخسائر المادية تضمنت أربعة دونمات من الحنطة وإنقاذ أكثر من 20 دونماً أخرى"، موضحا أن "سبب الحادث هو ماس كهربائي من الأسلاك الرئيسية".
https://arabic.sputniknews.com/20220604/مسؤول-عراقي-يحصل-على-جائزة-أوسكار-يابانية-1063061706.html
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العالم العربي, العراق
إخماد حريق اندلع في حقل للحنطة بمدينة كركوك العراقية
12:06 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 12:16 GMT 04.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات العراقية في كركوك، اليوم السبت، سيطرتها على حريق اندلع في حقل حنطة.
وأشار مدير الدفاع المدني في كركوك العميد صالح محمد حسين: إلى أن "فرق الدفاع المدني بمحافظة كركوك تمكنت من إخماد حريق اندلع في أحد حقول الحنطة بمنطقة الدبس"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وأضاف أن "الخسائر المادية تضمنت أربعة دونمات من الحنطة وإنقاذ أكثر من 20 دونماً أخرى"، موضحا أن "سبب الحادث هو ماس كهربائي من الأسلاك الرئيسية".