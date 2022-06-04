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إخماد حريق اندلع في حقل للحنطة بمدينة كركوك العراقية
إخماد حريق اندلع في حقل للحنطة بمدينة كركوك العراقية
أعلنت السلطات العراقية في كركوك، اليوم السبت، سيطرتها على حريق اندلع في حقل حنطة. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
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وأشار مدير الدفاع المدني في كركوك العميد صالح محمد حسين: إلى أن "فرق الدفاع المدني بمحافظة كركوك تمكنت من إخماد حريق اندلع في أحد حقول الحنطة بمنطقة الدبس"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وأضاف أن "الخسائر المادية تضمنت أربعة دونمات من الحنطة وإنقاذ أكثر من 20 دونماً أخرى"، موضحا أن "سبب الحادث هو ماس كهربائي من الأسلاك الرئيسية".
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العالم العربي, العراق

إخماد حريق اندلع في حقل للحنطة بمدينة كركوك العراقية

12:06 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 12:16 GMT 04.06.2022)
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حقل قمح - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
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أعلنت السلطات العراقية في كركوك، اليوم السبت، سيطرتها على حريق اندلع في حقل حنطة.
وأشار مدير الدفاع المدني في كركوك العميد صالح محمد حسين: إلى أن "فرق الدفاع المدني بمحافظة كركوك تمكنت من إخماد حريق اندلع في أحد حقول الحنطة بمنطقة الدبس"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
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وأضاف أن "الخسائر المادية تضمنت أربعة دونمات من الحنطة وإنقاذ أكثر من 20 دونماً أخرى"، موضحا أن "سبب الحادث هو ماس كهربائي من الأسلاك الرئيسية".
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