https://arabic.sputniknews.com/20220604/إدارة-الغذاء-والدواء-الأمريكية-تحذر-من-علاقة-الفراولة-بانتشار-الالتهاب-الكبدي-الوبائي-1063098659.html
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من علاقة الفراولة بانتشار الالتهاب الكبدي الوبائي
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من علاقة الفراولة بانتشار الالتهاب الكبدي الوبائي
قالت إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأمريكية: "إنه من المحتمل أن تكون هناك علاقة بين تناول ثمار الفراولة وانتشار مرض الالتهاب الكبدي الوبائي بين... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T20:47+0000
2022-06-04T20:47+0000
2022-06-04T20:47+0000
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت الإدارة، قبل أيام، إن انتشار الالتهاب الكبدي الوبائي من النوع "إيه" في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا يمكن أن يكون مرتبطا بتناول ثمار الفراولة الطازجة.وذكر موقع "ويب ميد" الأمريكي أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية دعت من يمتلكون أي ثمار فراولة من تلك التي تم إنتاجها خلال شهري مارس/ أذار وأبريل/ نيسان، بالتخلص منها.ودعت من تناولوا ثمار الفراولة خلال الفترة الماضية وظهر عليهم أي من الأعراض المرتبطة بالإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي أن يتواصلوا مع الطبيب المختص.وتشمل أعراض الإصابة بالمرض الحمى والترجيع والقيء والتعب والإسهال وآلام المعدة وتغير لون البول إلى اللون الغامق إضافة إلى الأرق.ولفت الموقع، إلى أن أعراض الإصابة بالمرض تحتاج إلى ما بين أسبوعين إلى 7 أسابيع للظهور على الشخص المصاب، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.يذكر أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية حذرت، الشهر الماضي، من انتشار مرض الالتهاب الكبدي الوبائي بين الأطفال.وقبل أيام، قالت منظمة الصحة العالمية إن الإصابات بالتهاب الكبد المفاجئ والغامض لدى الأطفال وصلت إلى 650 إصابة.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/الولايات-المتحدة-تحذر-من-انتشار-مرض-كبدي-غامض-بين-الأطفال-1062138237.html
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من علاقة الفراولة بانتشار الالتهاب الكبدي الوبائي
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قالت إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأمريكية: "إنه من المحتمل أن تكون هناك علاقة بين تناول ثمار الفراولة وانتشار مرض الالتهاب الكبدي الوبائي بين الأطفال".
وقالت الإدارة، قبل أيام، إن انتشار الالتهاب الكبدي الوبائي من النوع "إيه" في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا يمكن أن يكون مرتبطا بتناول ثمار الفراولة الطازجة.
وذكر موقع "ويب ميد" الأمريكي أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية دعت من يمتلكون أي ثمار فراولة من تلك التي تم إنتاجها خلال شهري مارس/ أذار وأبريل/ نيسان، بالتخلص منها.
ودعت من تناولوا ثمار الفراولة خلال الفترة الماضية وظهر عليهم أي من الأعراض المرتبطة بالإصابة
بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي أن يتواصلوا مع الطبيب المختص.
وتشمل أعراض الإصابة بالمرض الحمى والترجيع والقيء والتعب والإسهال وآلام المعدة وتغير لون البول إلى اللون الغامق إضافة إلى الأرق.
ولفت الموقع، إلى أن أعراض الإصابة بالمرض
تحتاج إلى ما بين أسبوعين إلى 7 أسابيع للظهور على الشخص المصاب، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.
يذكر أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية حذرت، الشهر الماضي، من انتشار مرض الالتهاب الكبدي الوبائي بين الأطفال.
وقبل أيام، قالت منظمة الصحة العالمية إن الإصابات بالتهاب الكبد
المفاجئ والغامض لدى الأطفال وصلت إلى 650 إصابة.