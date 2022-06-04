https://arabic.sputniknews.com/20220604/إصابة-العشرات-إثر-حادث-قطار-في-سلوفاكيا-1063073152.html

إصابة العشرات إثر حادث قطار في سلوفاكيا

إصابة العشرات إثر حادث قطار في سلوفاكيا

اصطدمت شاحنة تجر مقطورة بقطار متوقف في سلوفاكيا، أمس الجمعة، ما أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص. 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T11:41+0000

2022-06-04T11:41+0000

2022-06-04T11:41+0000

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ونقلت "فرانس برس" عن المتحدثة باسم الشرطة الإقليمية في زيلينا، غابرييلا كريمينوفا، قولها اليوم السبت، إن الحادث وقع أمس الجمعة على خط فروتكي-فارين في منطقة زيلينا، على بعد حوالي 220 كيلومترا شمال العاصمة براتيسلافا.وأضافت كريمينوفا أن أكثر من 20 من رجال الإطفاء يشاركون في عمليات الإنقاذ في موقع الحادث، فيما قدرت الأضرار المادية بنحو مليوني يورو (2.144 مليون دولار)، وقالت الشرطة إن التحقيقات بشأن الحادث بدأت كما وجهت اتهامات بتعريض حياة الركاب للخطر.يذكر أن حادث قطار آخر وقع، أمس الجمعة، في جنوب ألمانيا، ما أسفر عن وقوع ما لا يقل عن 60 مصابا من بينهم 16 أصيبوا بجروح خطيرة.وخرج قطار إقليمي عن مساره أمس الجمعة بالقرب من غارمش بارتنكيرشن. وذكرت وسائل الإعلام، في وقت سابق، نقلاً عن الشرطة، أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الحادث.

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