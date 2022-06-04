https://arabic.sputniknews.com/20220604/إصابة-العشرات-إثر-حادث-قطار-في-سلوفاكيا-1063073152.html
إصابة العشرات إثر حادث قطار في سلوفاكيا
إصابة العشرات إثر حادث قطار في سلوفاكيا
اصطدمت شاحنة تجر مقطورة بقطار متوقف في سلوفاكيا، أمس الجمعة، ما أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T11:41+0000
2022-06-04T11:41+0000
2022-06-04T11:41+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن المتحدثة باسم الشرطة الإقليمية في زيلينا، غابرييلا كريمينوفا، قولها اليوم السبت، إن الحادث وقع أمس الجمعة على خط فروتكي-فارين في منطقة زيلينا، على بعد حوالي 220 كيلومترا شمال العاصمة براتيسلافا.وأضافت كريمينوفا أن أكثر من 20 من رجال الإطفاء يشاركون في عمليات الإنقاذ في موقع الحادث، فيما قدرت الأضرار المادية بنحو مليوني يورو (2.144 مليون دولار)، وقالت الشرطة إن التحقيقات بشأن الحادث بدأت كما وجهت اتهامات بتعريض حياة الركاب للخطر.يذكر أن حادث قطار آخر وقع، أمس الجمعة، في جنوب ألمانيا، ما أسفر عن وقوع ما لا يقل عن 60 مصابا من بينهم 16 أصيبوا بجروح خطيرة.وخرج قطار إقليمي عن مساره أمس الجمعة بالقرب من غارمش بارتنكيرشن. وذكرت وسائل الإعلام، في وقت سابق، نقلاً عن الشرطة، أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الحادث.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
إصابة العشرات إثر حادث قطار في سلوفاكيا
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اصطدمت شاحنة تجر مقطورة بقطار متوقف في سلوفاكيا، أمس الجمعة، ما أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص.
ونقلت "فرانس برس" عن المتحدثة باسم الشرطة الإقليمية في زيلينا، غابرييلا كريمينوفا، قولها اليوم السبت، إن الحادث وقع أمس الجمعة على خط فروتكي-فارين في منطقة زيلينا، على بعد حوالي 220 كيلومترا شمال العاصمة براتيسلافا.
وأضافت المتحدثة أنه "بعد الحادث، أنقذ المسعفون 74 شخصا، تم نقل 34 منهم إلى مستشفيات قريبة، وأصيب أربعة منهم بجروح خطيرة".
وأضافت كريمينوفا أن أكثر من 20 من رجال الإطفاء يشاركون في عمليات الإنقاذ في موقع الحادث، فيما قدرت الأضرار المادية بنحو مليوني يورو (2.144 مليون دولار)، وقالت الشرطة إن التحقيقات بشأن الحادث بدأت كما وجهت اتهامات بتعريض حياة الركاب للخطر.
يذكر أن حادث قطار آخر
وقع، أمس الجمعة، في جنوب ألمانيا، ما أسفر عن وقوع ما لا يقل عن 60 مصابا من بينهم 16 أصيبوا بجروح خطيرة.
وخرج قطار إقليمي عن مساره أمس الجمعة بالقرب من غارمش بارتنكيرشن. وذكرت وسائل الإعلام، في وقت سابق، نقلاً عن الشرطة، أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الحادث.