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إصابة فتوح نجم المنتخب المصري بكورونا.. بعد الشناوي
إصابة فتوح نجم المنتخب المصري بكورونا.. بعد الشناوي
أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، اليوم السبت، إصابة أحمد فتوح لاعب "الفراعنة" ونجم الزمالك بفيروس كورونا. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T18:24+0000
2022-06-04T18:24+0000
مجتمع
منتخب مصر الوطني
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ونقلت بوابة الأهرام، مساء اليوم السبت، عن جلال خلال المؤتمر الصحفي قبل المواجهة المرتقبة للمنتخب المصري، غدا الأحد، أمام نظيره الغيني في الجولة الأولى بتصفيات أمم أفريقيا، أن فتوح سيغيب عن المباراة.وأجرى لاعبو المنتخب المصري المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا، وأظهرت سلبية جميع عينات أعضاء المنتخب، باستثناء أحمد فتوح، مع استمرار إيجابية محمد الشناوي حارس المنتخب.ومن المقرر أن يخوض منتخب "الفراعنة" تدريباته على إستاد القاهرة الدولي، خاصة بعد انضم قائده، محمد صلاح لمعسكر المنتخب، أول أمس الخميس، وخاض مرانه الأول تحت قيادة إيهاب جلال، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة غينيا غدا الأحد، الموافق الخامس من يونيو/حزيران الجاري، ضمن مباريات الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.ويذكر أن المنتخب المصري قد أعلن، قبل يومين، إصابة محمد الشناوي، حارسه الأساسي بفيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/إصابة-حارس-مرمى-منتخب-مصر-بـكورونا-1063013454.html
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مجتمع, منتخب مصر الوطني

إصابة فتوح نجم المنتخب المصري بكورونا.. بعد الشناوي

18:24 GMT 04.06.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIإيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد
إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، اليوم السبت، إصابة أحمد فتوح لاعب "الفراعنة" ونجم الزمالك بفيروس كورونا.
ونقلت بوابة الأهرام، مساء اليوم السبت، عن جلال خلال المؤتمر الصحفي قبل المواجهة المرتقبة للمنتخب المصري، غدا الأحد، أمام نظيره الغيني في الجولة الأولى بتصفيات أمم أفريقيا، أن فتوح سيغيب عن المباراة.
حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
إصابة حارس مرمى منتخب مصر بـ"كورونا"
2 يونيو, 20:48 GMT
وأجرى لاعبو المنتخب المصري المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا، وأظهرت سلبية جميع عينات أعضاء المنتخب، باستثناء أحمد فتوح، مع استمرار إيجابية محمد الشناوي حارس المنتخب.
ومن المقرر أن يخوض منتخب "الفراعنة" تدريباته على إستاد القاهرة الدولي، خاصة بعد انضم قائده، محمد صلاح لمعسكر المنتخب، أول أمس الخميس، وخاض مرانه الأول تحت قيادة إيهاب جلال، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة غينيا غدا الأحد، الموافق الخامس من يونيو/حزيران الجاري، ضمن مباريات الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.
ويذكر أن المنتخب المصري قد أعلن، قبل يومين، إصابة محمد الشناوي، حارسه الأساسي بفيروس كورونا.
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