https://arabic.sputniknews.com/20220604/إعلام-اجتماعات-مستمرة-بين-أوروبا-وأمريكا-لوضع-أطر-لهدنة-محتملة-في-أوكرانيا-1063057420.html

إعلام: اجتماعات مستمرة بين أوروبا وأمريكا لوضع أطر لهدنة محتملة في أوكرانيا

إعلام: اجتماعات مستمرة بين أوروبا وأمريكا لوضع أطر لهدنة محتملة في أوكرانيا

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، يوم الجمعة، أنهم التقوا بانتظام في الأسابيع الأخيرة مع نظرائهم الأوروبيين لمناقشة الأطر المحتملة لوقف... 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T00:59+0000

2022-06-04T00:59+0000

2022-06-04T00:59+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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وأكدت "سي إن إن" أن إيطاليا اقترحت في أحد الاجتماعات أواخر الشهر الماضي أن تلتزم أوكرانيا بالحياد تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" مقابل بعض الضمانات الأمنية.ونوهت الشبكة بأنه رغم أن أوكرانيا لا تشارك بشكل مباشر في هذه الاجتماعات فإن واشنطن ملتزمة بمبدأ "لا شيء بخصوص أوكرانيا بدون أوكرانيا".وشدد المسؤولون الأمريكيون والغربيون لشبكة "سي إن إن"، على أن هناك قلقا متزايدا من أن الحرب ستستمر، ربما لسنوات، إذا لم تأت روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق.في السياق، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، عن أمله في "انتهاء الصراع في أوكرانيا بالتوصل إلى اتفاق". مشيرا إلى أنه لا يعلم متى وفي ظل أي ظرف يمكن لهذا أن يحدث.كانت روسيا قد بدأت في الـ 24 من فبراير/شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قوميا، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنها لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات. لهذا حسب قوله، من المخطط تنفيذ نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، بالإضافة إلى تقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

https://arabic.sputniknews.com/20220603/الخارجية-الروسية-دول-أوروبية-تزيد-عمليات-شراء-الغاز-الروسي-بهدف-التخزين-1063052895.html

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أخبار أوكرانيا