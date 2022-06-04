https://arabic.sputniknews.com/20220604/إعلام-اجتماعات-مستمرة-بين-أوروبا-وأمريكا-لوضع-أطر-لهدنة-محتملة-في-أوكرانيا-1063057420.html
إعلام: اجتماعات مستمرة بين أوروبا وأمريكا لوضع أطر لهدنة محتملة في أوكرانيا
إعلام: اجتماعات مستمرة بين أوروبا وأمريكا لوضع أطر لهدنة محتملة في أوكرانيا
ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، يوم الجمعة، أنهم التقوا بانتظام في الأسابيع الأخيرة مع نظرائهم الأوروبيين لمناقشة الأطر المحتملة لوقف... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T00:59+0000
2022-06-04T00:59+0000
2022-06-04T00:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وأكدت "سي إن إن" أن إيطاليا اقترحت في أحد الاجتماعات أواخر الشهر الماضي أن تلتزم أوكرانيا بالحياد تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" مقابل بعض الضمانات الأمنية.ونوهت الشبكة بأنه رغم أن أوكرانيا لا تشارك بشكل مباشر في هذه الاجتماعات فإن واشنطن ملتزمة بمبدأ "لا شيء بخصوص أوكرانيا بدون أوكرانيا".وشدد المسؤولون الأمريكيون والغربيون لشبكة "سي إن إن"، على أن هناك قلقا متزايدا من أن الحرب ستستمر، ربما لسنوات، إذا لم تأت روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق.في السياق، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، عن أمله في "انتهاء الصراع في أوكرانيا بالتوصل إلى اتفاق". مشيرا إلى أنه لا يعلم متى وفي ظل أي ظرف يمكن لهذا أن يحدث.كانت روسيا قد بدأت في الـ 24 من فبراير/شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قوميا، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنها لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات. لهذا حسب قوله، من المخطط تنفيذ نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، بالإضافة إلى تقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/الخارجية-الروسية-دول-أوروبية-تزيد-عمليات-شراء-الغاز-الروسي-بهدف-التخزين-1063052895.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
إعلام: اجتماعات مستمرة بين أوروبا وأمريكا لوضع أطر لهدنة محتملة في أوكرانيا
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ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، يوم الجمعة، أنهم التقوا بانتظام في الأسابيع الأخيرة مع نظرائهم الأوروبيين لمناقشة الأطر المحتملة لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في أوكرانيا عن طريق التفاوض.
وأكدت "سي إن إن
" أن إيطاليا اقترحت في أحد الاجتماعات أواخر الشهر الماضي أن تلتزم أوكرانيا بالحياد تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" مقابل بعض الضمانات الأمنية.
وأشارت الشبكة إلى أن إيطاليا اقترحت أيضا أن تجري مفاوضات بين كييف وموسكو حول مستقبل شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس، عقب حياد أوكرانيا بشأن الناتو.
ونوهت الشبكة بأنه رغم أن أوكرانيا لا تشارك بشكل مباشر في هذه الاجتماعات
فإن واشنطن ملتزمة بمبدأ "لا شيء بخصوص أوكرانيا بدون أوكرانيا".
وشدد المسؤولون الأمريكيون والغربيون لشبكة "سي إن إن"، على أن هناك قلقا متزايدا من أن الحرب ستستمر، ربما لسنوات، إذا لم تأت روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق.
في السياق، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، عن أمله في "انتهاء الصراع في أوكرانيا بالتوصل إلى اتفاق". مشيرا إلى أنه لا يعلم متى وفي ظل أي ظرف يمكن لهذا أن يحدث.
كانت روسيا قد بدأت في الـ 24 من فبراير/شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قوميا، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنها لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات. لهذا حسب قوله، من المخطط تنفيذ نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، بالإضافة إلى تقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.