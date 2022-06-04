https://arabic.sputniknews.com/20220604/إعلام-المغرب-يعلن-عن-اتفاق-جديد-مع-إسرائيل-1063085775.html

إعلام: المغرب يعلن عن اتفاق جديد مع إسرائيل

إعلام: المغرب يعلن عن اتفاق جديد مع إسرائيل

أكدت وسائل إعلام مغربية، اليوم السبت، إعلان الحكومة المغربية عن اتفاق جديد مع إسرائيل بشأن حماية المعطيات الشخصية. 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T15:43+0000

2022-06-04T15:43+0000

2022-06-04T15:43+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار المغرب اليوم

إسرائيل

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وذكرت صحيفة الأيام 24، مساء اليوم السبت، أن وفدا من اللجنة الوطنية المغربية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، قد شارك في الاجتماع الـ69 لمجموعة برلين، الذي استضافته إسرائيل، قبل يومين.وأكدت الصحيفة أنه قبل مشاركة الوفد المغربي في الاجتماع الدولي، عقد لقاء مغربي إسرائيلي، عبر تقنية "زووم"، شارك فيه جلعاد سمامة، مفوض هيئة حماية الخصوصية في إسرائيل، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية المغربية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية.وناقش المسؤولان الإسرائيلي والمغربي مبادرات تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين، واتفقا على تنظيم زيارات عمل إلى الرباط وتل أبيب، من أجل إرساء تعاون دائم بشأن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.يشار إلى أن مجموعة العمل الدولي بشأن حماية المعطيات في مجال الاتصالات، وهي المجموعة التي يطلق عليها مجموعة برلين، تم إنشاؤها في العام 1983، بمبادرة من عدد من الهيئات الوطنية الخاصة بحماية المعطيات حول العالم.وتقوم المجموعة بمتابعة التوجهات والتطورات في القطاع التكنولوجي، من قبيل البيانات الضخمة وأنترنت الأشياء أو الذكاء الاصطناعي، فضلا عن كونها تعمل على صياغة توصيات ومبادئ توجيهية ترمي إلى استعمال هذه التكنولوجيا بطريقة تتوافق مع متطلبات حماية المعطيات الشخصية.وبدأ المغرب مع إسرائيل، علاقات على مستوى منخفض عام 1993 بعد التوصل لاتفاقية "أوسلو"، لكن الرباط جمدتها بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وتحديدا عام 2002.والمملكة هي الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس البلدان العربية بالإضافة إلى السودان، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن، ومصر.

https://arabic.sputniknews.com/20220601/قناة-إسرائيلية-تفتتح-مكتبين-في-المغرب-1062949350.html

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