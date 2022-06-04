https://arabic.sputniknews.com/20220604/إعلام-حماس-تستنزف-إسرائيل-عبر-قنوات-مختلفة-1063091567.html

إعلام: حماس تستنزف إسرائيل عبر قنوات مختلفة

إعلام: حماس تستنزف إسرائيل عبر قنوات مختلفة

قالت صحيفة عبرية، اليوم السبت، إن حركة حماس تمارس خداعا سياسيا على إسرائيل وتستنزفها عبر قنوات مختلفة. 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T17:46+0000

2022-06-04T17:46+0000

2022-06-04T17:46+0000

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1049181305_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4a5da95a8dbee562407ed32b114cc928.jpg

وذكرت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم السبت، أن حركة حماس نجحت في استنزاف إسرائيل عبر قنوات ومجالات مختلفة، وتمارس حالة خداع على المؤسستين العسكرية والسياسية في البلاد.وأكدت الصحيفة أن الحركة تستقوي بفصائل فلسطينية أخرى، مثل الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بهدف تشكيل تكتل سياسي كبير واضح ضد السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، وتحاول السيطرة على الضفة الغربية كما نجحت في السيطرة على قطاع غزة من قبل.وأوضحت الصحيفة أن هذا التكتل السياسي الثلاثي يسعى إلى استبدال السلطة أو العمل على إضعافها، من خلال النشاط في الجامعات والخروج في مظاهرات وتجمعات سياسية مختلفة ومتنوعة,وأشارت الصحيفة إلى أن "مسيرة الأعلام" التي اندلعت الأسبوع الماضي، وتحديدا في التاسع والعشرين من مايو/آيار، أحسنت حركة حماس استغلالها سياسيا في تسليط الضوء عليها، بشكل غير مباشر، عبر الإعلان عن رفضها، واستنزاف إسرائيل عسكريا.وكان آلاف المستوطنين قد انطلقوا في "مسيرة الاعلام" التي جابت شوارع البلدة القديمة في القدس، مروراً في باب العامود وسط إجراءات أمنية مشددة، وقد عززت الشرطة الإسرائيلية تواجدها وأخلت الفلسطينيين من باب العامود وأحياء البلدة القديمة.واندلعت مواجهات عنيفة في شارع صلاح الدين في القدس، حيث اعتدت الشرطة الإسرائيلية على شبان فلسطينيين يحملون الأعلام الفلسطينية، في الوقت الذي هاجم فيه المستوطنون منازل أهالي حي الشيخ جراح، ومنعت الشرطة الإسرائيلية وصول الطواقم الصحفية أو التحرك بحرية في مدينة القدس، وقيدت تواجدهم في منطقة باب العامود.وقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات منددة بمسيرة الأعلام الإسرائيلية على أكثر من محور عند حاجز بيت إيل في رام الله، كما اندلعت مواجهات في نابلس والخليل، كذلك شهد مخيم جباليا بغزة مسيرة جماهيرية رفضاً لمسيرة الأعلام والانتهاكات الإسرائيلية في القدس وباحات المسجد الأقصى.

https://arabic.sputniknews.com/20220529/بينيت-القدس-عاصمة-إسرائيل-الأبدية-وأهنئ-المشاركين-في-مسيرة-الأعلام-1062864987.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم العربي