https://arabic.sputniknews.com/20220604/إعلام-نجم-الأهلي-السابق-يوافق-على-الانتقال-إلى-الزمالك-1063101843.html

إعلام: نجم الأهلي السابق يوافق على الانتقال إلى الزمالك

إعلام: نجم الأهلي السابق يوافق على الانتقال إلى الزمالك

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بإبداء لاعب الأهلي السابق، أحمد حمدي، رغبته المبدئية بالانتقال إلى نادي الزمالك المصري. 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T21:51+0000

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وذكرت صحيفة الفجر، مساء اليوم السبت، أن أحمد حمدي، المنضم حديثا لقائمة المنتخب المصري لكرة القدم، ولاعب الأهلي السابق، قد أبدى موافقته المبدئية على الانتقال إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وأوضحت أن المدير الفني لنادي الزمالك، البرتغالي جوسيفالدو فيريرا، قد طالب بالتعاقد مع حمدي، نجم نادي الأهلي السابق ونادي مونتريال الكندي الحالي، من أجل تدعيم فريقه في الموسم الجديد.وأشارت الصحيفة إلى أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، قد تواصل مع أحمد حمدي، لمعرفته رأيه بشأن إمكانية العودة للدوري المصري عن طريق فريق الزمالك، وهو ما وافق عليه اللاعب الأهلاوي السابق، بشكل مبدئي.ويذكر أن إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، قد أبدى إعجابه بأحمد حمدي، نجم نادي مونتريال الكندي، ما جعله سببا لضمه إلى معسكر المنتخب الوطني الحالي، استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، المقامة في كوت ديفوار 2023.ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري، غدا الأحد، مباراته الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، حينما يلتقي في التاسعة مساء مع نظيره الغيني على ستاد القاهرة الدولي.

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