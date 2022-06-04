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https://arabic.sputniknews.com/20220604/إغلاق-منطقة-وسط-لندن-بعد-اكتشاف-سيارة-مشبوهة-وتفجيرها-من-قبل-الشرطة-1063072348.html
إغلاق منطقة وسط لندن بعد اكتشاف سيارة مشبوهة وتفجيرها من قبل الشرطة
إغلاق منطقة وسط لندن بعد اكتشاف سيارة مشبوهة وتفجيرها من قبل الشرطة
أفادت وسائل إعلام بريطانية بإغلاق إحدى الساحات وسط لندن بعد اكتشاف سيارة مشبوهة، وقيام الشرطة بتفجيرها. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T11:34+0000
2022-06-04T11:35+0000
العالم
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وأفادت وسائل إعلام بأن السلطات في لندن قامت على الفور بإخلاء ميدان ترافالغار الواقع وسط لندن بعد اكتشاف السيارة المشبوهة.وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر المنطقة وقد تم إغلاقها بالكامل مع تواجد عدد كبير من عناصر وسيارات الشرطة في المكان.وبحسب "metro"، قالت شرطة وستمنستر إن الحادث انتهى الآن وأن الضباط ما زالوا في الموقع، لكن لن يتم الإفصاح عن أي تفاصيل حول الحادثة.وأكدت الشرطة في بيان على "تويتر" أن عناصرها موجودون حاليا في المكان بعد إخلائه، طالبة من المواطنين عدم التوجه إلى المنطقة.لكن بعد مدة غرد حساب الشرطة من جديد منوها إلى أن "الشرطة لا تزال في مكان الحادث. انتهى الحادث الآن وسيعاد فتح الميدان في الوقت المناسب".وغرد كريستال جومانسينغ، من صحيفة "جلوبال نيوز" على صفحته في توتير، إنه "انفجار متحكم به بالقرب من ميدان ترافالغار. تقول الشرطة إن الضباط تعاملوا مع مركبة مشبوهة.. من فضلكم لا داعي للذعر إذا سمعتم دوي انفجار".
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العالم

إغلاق منطقة وسط لندن بعد اكتشاف سيارة مشبوهة وتفجيرها من قبل الشرطة

11:34 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 11:35 GMT 04.06.2022)
© Sputnik . Gustavo Valiente / الذهاب إلى بنك الصوراحتجاجات واعتقالات في مظاهرات ضد القيود التي فرضتها السلطات البريطانية بسبب فيروس كورونا في لندن، إنجلترا 28-29 نوفمبر 2020
احتجاجات واعتقالات في مظاهرات ضد القيود التي فرضتها السلطات البريطانية بسبب فيروس كورونا في لندن، إنجلترا 28-29 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© Sputnik . Gustavo Valiente
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أفادت وسائل إعلام بريطانية بإغلاق إحدى الساحات وسط لندن بعد اكتشاف سيارة مشبوهة، وقيام الشرطة بتفجيرها.
وأفادت وسائل إعلام بأن السلطات في لندن قامت على الفور بإخلاء ميدان ترافالغار الواقع وسط لندن بعد اكتشاف السيارة المشبوهة.
وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر المنطقة وقد تم إغلاقها بالكامل مع تواجد عدد كبير من عناصر وسيارات الشرطة في المكان.
وبحسب "metro"، قالت شرطة وستمنستر إن الحادث انتهى الآن وأن الضباط ما زالوا في الموقع، لكن لن يتم الإفصاح عن أي تفاصيل حول الحادثة.
وأكدت الشرطة في بيان على "تويتر" أن عناصرها موجودون حاليا في المكان بعد إخلائه، طالبة من المواطنين عدم التوجه إلى المنطقة.
لكن بعد مدة غرد حساب الشرطة من جديد منوها إلى أن "الشرطة لا تزال في مكان الحادث. انتهى الحادث الآن وسيعاد فتح الميدان في الوقت المناسب".

وقال صحفي في مكان الحادث، إنه تم تنفيذ تفجير خاضع للسيطرة تم استخدامه للتعامل مع السيارة المشبوهة وطالبوا الناس بعدم الذعر.

وغرد كريستال جومانسينغ، من صحيفة "جلوبال نيوز" على صفحته في توتير، إنه "انفجار متحكم به بالقرب من ميدان ترافالغار. تقول الشرطة إن الضباط تعاملوا مع مركبة مشبوهة.. من فضلكم لا داعي للذعر إذا سمعتم دوي انفجار".
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