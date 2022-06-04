https://arabic.sputniknews.com/20220604/إيران-تتهم-إسرائيل-مجددا-بعملية-اغتيال-خدائي-الانتقام-سيأتي-1063068708.html

إيران تتهم إسرائيل مجددا بعملية اغتيال خدائي... "الانتقام سيأتي"

إيران تتهم إسرائيل مجددا بعملية اغتيال خدائي... "الانتقام سيأتي"

أكد وزير الداخلية الإيرانية أحمد وحيدي، اليوم السبت، أن "عملاء الكيان الصهيوني الجبناء هم من نفذوا عملية اغتيال العقيد في الحرس للثوري صياد خدائي". 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T10:25+0000

2022-06-04T10:25+0000

2022-06-04T10:25+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال وحيدي، خلال تفقده لمعرض القدرات الدفاعية والصاروخية بمدينة مشهد في أصفهان، إن "الكيان الصهيوني الغاصب يعتقد أنه يمكنه بارتكاب أعماله الجبانة أن ينال من إرادة أبناء إيران الشجعان من خلال اغتيال ابن الشعب الباسل"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف وحيدي، أن "هذه المحاولات اليائسة لهذا الكيان قد باءت بالفشل، ومن المؤكد أن الانتقام سيأتي بعد هذه الأعمال الدنيئة".وأشار إلى اغتيال إسرائيل لعدد من العلماء النوويين الإيرانيين فيما لم يستنكر ذلك أحد في الغرب، قائلا: إن "الكيان الصهيوني هو اليوم في منحدر السقوط والانهيار بعون الباري تعالى والنضالات الدؤوبة للشعب الفلسطيني والمواكبة من الأمة الإسلامية".وتابع: "الكيان الصهيوني الغاصب يلتقط أنفاسه اليوم بصعوبة ويرى نفسه في مأزق كبير ويعتبر أن السبب في ذلك هو الثورة الإسلامية وهو سبب صائب"، مردفا أن "الكيان الغاصب يقف اليوم عاجزا أمام قطاع غزة والضفة الغربية ويسعى لتأخير أنفاسه الأخيرة".وشيع عدد كبير من الإيرانيين، بينهم قادة في الحرس الثوري، مؤخرا، جثمان العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي، الذي تم اغتياله وسط طهران.وشارك في التشييع القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد "فيلق القدس" في الحرس، إسماعيل قاآني. واتهمت السلطت الإيرانية إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد حسن صياد خدائي.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران. وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة".كما أعلن الحرس الثوري الإيراني ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. وقالت العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.وكانت صحيفة أمريكية قالت إن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها هي من تقف خلف اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني صياد خدائي قبل ثلاثة أيام في طهران.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول استخباري مطّلع على الاتصالات بين البلدين لم تذكر اسمه، أن إسرائيل أبلغت الأمريكيين بأنها تقف وراء عملية الاغتيال.

https://arabic.sputniknews.com/20220530/مسؤول-أمني-إسرائيلي-سابق-اغتيال-خدائي-رسالة-إلى-إيران-1062886048.html

https://arabic.sputniknews.com/20220530/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يتعهد-بالثأر-من-إسرائيل-بعد-اغتيال-خدائي-1062879849.html

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