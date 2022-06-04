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https://arabic.sputniknews.com/20220604/إيران-ترد-على-بينيت-بإمكان-إسرائيل-مهاجمتنا-في-الأحلام-فقط-1063067095.html
إيران ترد على بينيت: بإمكان إسرائيل مهاجمتنا في الأحلام فقط
إيران ترد على بينيت: بإمكان إسرائيل مهاجمتنا في الأحلام فقط
قالت السلطات الإيرانية، إنه "بإمكان إسرائيل مهاجمة إيران بالأحلام فقط، وعندما يرون هذا الحلم لن يستيقظوا منه أبدا". 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T09:53+0000
2022-06-04T09:53+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
الاتفاق النووي الإيراني
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وكشف مساعد وزير الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، في مقابلة أجرتها معه قناة "NRK" النرويجية، آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات فيينا، مؤكدا على الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، حسب وكالة فارس الإيرانية.وقال في معرض تعليقه على تهديد رئيس وزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بمواصلة استهداف البرنامج النووي الإيراني، أثناء استقباله مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، "بإمكان الصهاينة مهاجمة إيران بالأحلام فقط وعندما يرون هذا الحلم لن يستيقظوا منه أبدا".وفي وقت سابق، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في لقائه مع غروسي، بأن إسرائيل قد تتخذ إجراءات ضد إيران في حال استمرارها في تطوير برنامجها النووي.من جانبه، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ أي إجراء سياسي ضدها، لافتا إلى أن رد إيران سيكون مؤثرا وفوريا.وأكد عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن بلاده "عازمة على التوصل إلى مواصلة مفاوضات فيينا للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم".وكانت إسرائيل قد قدمت شكوى ضد إيران ستنظر بها الوكالة قريباً، كما تعمل واشنطن على استصدار قرار من مجلس المحافظين بإدانة إيران أمام المجتمع الدولي، وهو ما يسهل على واشنطن وأوروبا استصدار قرار أممي بإدانة طهران، ومن ثم تطبيق عقوبات دولية عليها بخلاف العقوبات الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/وزير-خارجية-إيران-ردنا-سيكون-فوريا-على-أي-قرار-سياسي-للوكالة-الذرية-1063042090.html
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الاتفاق النووي الإيراني

إيران ترد على بينيت: بإمكان إسرائيل مهاجمتنا في الأحلام فقط

09:53 GMT 04.06.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMAR كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري
 كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMAR
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قالت السلطات الإيرانية، إنه "بإمكان إسرائيل مهاجمة إيران بالأحلام فقط، وعندما يرون هذا الحلم لن يستيقظوا منه أبدا".
وكشف مساعد وزير الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، في مقابلة أجرتها معه قناة "NRK" النرويجية، آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات فيينا، مؤكدا على الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، حسب وكالة فارس الإيرانية.
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
وزير خارجية إيران: ردنا سيكون "فوريا" على أي قرار سياسي للوكالة الذرية
أمس, 13:33 GMT
وقال في معرض تعليقه على تهديد رئيس وزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بمواصلة استهداف البرنامج النووي الإيراني، أثناء استقباله مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، "بإمكان الصهاينة مهاجمة إيران بالأحلام فقط وعندما يرون هذا الحلم لن يستيقظوا منه أبدا".
وفي وقت سابق، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في لقائه مع غروسي، بأن إسرائيل قد تتخذ إجراءات ضد إيران في حال استمرارها في تطوير برنامجها النووي.
من جانبه، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ أي إجراء سياسي ضدها، لافتا إلى أن رد إيران سيكون مؤثرا وفوريا.
وأكد عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن بلاده "عازمة على التوصل إلى مواصلة مفاوضات فيينا للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم".
وكانت إسرائيل قد قدمت شكوى ضد إيران ستنظر بها الوكالة قريباً، كما تعمل واشنطن على استصدار قرار من مجلس المحافظين بإدانة إيران أمام المجتمع الدولي، وهو ما يسهل على واشنطن وأوروبا استصدار قرار أممي بإدانة طهران، ومن ثم تطبيق عقوبات دولية عليها بخلاف العقوبات الأمريكية.
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