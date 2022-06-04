https://arabic.sputniknews.com/20220604/إيران-تقول-إن-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-فلذة-الوطن-في-قلب-الخليج-1063099006.html
إيران تقول إن الجزر المتنازع عليها مع الإمارات "فلذة الوطن في قلب الخليج"
إيران تقول إن الجزر المتنازع عليها مع الإمارات "فلذة الوطن في قلب الخليج"
قال سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، إن الجزر الإيرانية الثلاث هي جزء أبدي من تراب بلاده الشامخة في قلب الخليج إلى الأبد، بل... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T20:51+0000
2022-06-04T20:51+0000
2022-06-04T20:51+0000
إيران
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
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وذكر خطيب زادة في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أن "الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى [المتنازع عليها مع الإمارات] هي وحتى شبر واحد من تراب الوطن الغالي هو بمثابة الوطن كله".وأضاف الدبلوماسي الإيراني في تغريدته "إننا نقبل أيدي حراس الثغور والحدود الغيارى الذين يقفون بصلابة بهدف الدفاع عن كل شبر من تراب هذا الوطن الزاخر".وفي الحادي عشر من شهر أبريل/نيسان الماضي، ردت وزارة الخارجية الإيرانية على "اتهامات جامعة الدول العربية حول الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسی).وقال سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "الجزر الثلاث في الخليج جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية"، معتبرا اتهامات الجامعة العربية لإيران لا أساس لها، وأن تكرارها لن يغير الوضع القانوني لهذه الجزر.ونصح خطيب زاده الدول الأخرى للكف عن إصدار البيانات المملة والمكررة في هذا الصدد، مؤكدا أن "هذه التصريحات تدخل في شأننا الداخلي ونرفضها بشدة، وما نفعله هناك لا علاقة له بأي شخص أو دولة".وكانت جامعة الدول العربية، قد جددت تأكيدها المطلق على “سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث”، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسی.
إيران
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
إيران تقول إن الجزر المتنازع عليها مع الإمارات "فلذة الوطن في قلب الخليج"
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قال سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، إن الجزر الإيرانية الثلاث هي جزء أبدي من تراب بلاده الشامخة في قلب الخليج إلى الأبد، بل هي فلذة الوطن.
وذكر خطيب زادة في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أن "الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى [المتنازع عليها مع الإمارات] هي وحتى شبر واحد من تراب الوطن الغالي هو بمثابة الوطن كله".
وأضاف الدبلوماسي الإيراني في تغريدته "إننا نقبل أيدي حراس الثغور والحدود الغيارى الذين يقفون بصلابة بهدف الدفاع عن كل شبر من تراب هذا الوطن الزاخر".
وفي الحادي عشر من شهر أبريل/نيسان الماضي، ردت وزارة الخارجية الإيرانية على "اتهامات جامعة الدول العربية حول الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسی).
وقال سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي
، إن "الجزر الثلاث في الخليج جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية"، معتبرا اتهامات الجامعة العربية لإيران لا أساس لها، وأن تكرارها لن يغير الوضع القانوني لهذه الجزر.
ونصح خطيب زاده الدول الأخرى للكف عن إصدار البيانات المملة والمكررة في هذا الصدد، مؤكدا أن "هذه التصريحات تدخل في شأننا الداخلي ونرفضها بشدة، وما نفعله هناك لا علاقة له بأي شخص أو دولة".
وكانت جامعة الدول العربية، قد جددت تأكيدها المطلق على “سيادة الإمارات الكاملة
على جزرها الثلاث”، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسی.